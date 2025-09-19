少しの額でも損失を出してしまうと、思った以上に精神的ダメージを負うことがあります。それは損益に関わる感情が引き起こす「ごく当然の現象」です。それを知っておくことで、メンタルを安定させる手助けになるでしょう。本記事では、長期株式投資氏による書籍『年に471万円が入ってくる「鉄壁配当」 後悔ゼロの“早期リタイア計画”』（KADOKAWA）を一部抜粋･再編集して、投資における心理的な動きについてご紹介します。

株価下落がメンタルに悪い理由

株価が下落しているとき、気になって仕事が手につかなくなってしまった……、そんな経験をしたことはないでしょうか。

株価が上昇しているときは、このような感情を抱くことはあまりないと思います。しかし、株価が下落しているときには、心理的な影響を大きく受けることは避けられません。

一般的に、同じ金額であったとしても、失うことと得ることでは感情の振れ幅に「2倍程度」の差があるといわれています（これを行動経済学では「プロスペクト理論」と呼びます）。人は失うことを嫌う生き物なのです。

図1をご覧ください。これは、心理学者にしてノーベル経済学賞を受賞した、ダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト＆スロー』で紹介された価値関数のグラフです。縦軸が心理的価値、横軸が金額となっています。

［図1］失うことと得ることでは感情の振れ幅に「2倍程度」の差がある 出典：ダニエル・カーネマン著『ファスト＆スロー』をもとに筆者が説明を加えた

利益が得られると、通常はハッピーになりますので心理的価値がプラスとなります。逆に、損失が出ると嫌な気分になり、心理的価値はマイナスとなります。

損失と利益とを比較した場合に、損失のほうが利益よりも心理的な振れ幅が大きくなり、その振れ幅の差は2倍程度となっています。そして、短期的には損失を抱えることは頻繁に起こりますので、心理的な負荷が大きくなるのは避けられません。

例えば、株価が上昇して10万円の利益（含み益）が発生した際には何とも思わず、株価が下落して10万円の損失（含み損）を抱えた際には少し嫌な思いをする人がいたとします。この人の場合、10万円を失ったときの嫌な気分を打ち消すのに必要な喜びを得るには、20万円の利益が必要になります。

心理的な振れ幅は、10万円の損失と20万円の利益が同程度ということですね。同様に20万円の損失が出た場合は40万円の利益が、40万円の損失が出た場合は80万円の利益が必要になります。

つまり、利益と損失が同じ額であったとしても、利益を得たときの嬉しさと、損失を出したときの嫌な気分は釣り合っておらず、心の会計はマイナスとなっているのです。株価が同じレンジ（値幅）で、上がったり下がったりしていると心理的なマイナスが積み上がっていくことになり、このことが株式投資の継続を難しくさせています。

［図2］損失はメンタルへの影響が大きい

同じ額の変動のはずが…「損失」のほうが心理的影響は大きい

状況をリアルにイメージできるように、もう少し想像を膨らませてみましょう。コツコツと数年間節約して貯めた貯金が200万円あり、将来のために資産形成をおこなおうと考え、株式へ投資したとします。

仮に株価が50％上昇して、保有資産が300万円になったとします。大きな喜びを感じるかもしれませんが、投資方針を左右するようなインパクトにはならないでしょう。

今度は逆に株価が50％下落し、保有資産が100万円になったとしたらどうでしょうか。苦労して貯めたお金が半分になってしまったのです。もし株式投資をしていなければ100万円も失うことはなかった。子供の教育費などさまざまなことが頭をよぎり、取り返しのつかないことをしてしまったと自責の念に駆られることも起こりえます。

株式投資などやめてしまおうと思わせるくらいの影響があるのではないでしょうか。保有資産の変動幅は同じ100万円、変動率も同じ50％ですが、心理的に受ける影響は全く異なったものとなります。

このような心理的なメカニズムを理解せずに株式投資を続けていると、その値動きの大きさから相場に翻弄されることも多々発生します。最悪の場合、心理的負荷に耐えられなくなって、株式投資をやめてしまう可能性もあるでしょう。

その一方で、損失が発生したときに心理的な影響を大きく受けることを知っていれば、大きな武器になります。暴落が発生した際に、他の投資家が相場に翻弄されている中で冷静に対処でき、そのことは将来のリターンを高めてくれるでしょう。

長期株式投資

個人投資家

※本記事は『年に471万円が入ってくる「鉄壁配当」 後悔ゼロの“早期リタイア計画”』（KADOKAWA）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。記載内容は当時のものであり、また、投資の結果等に編集部は一切の責任を負いません。