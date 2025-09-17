人気TL「橘くん抱いてください！」実写ドラマ化 柊太朗＆久保乃々花が出演・胸キュンシーン満載の予告編も解禁
【モデルプレス＝2025/09/17】人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）が、10月2日よりDMM TVにて「橘くん抱いてください！」としてドラマ化が決定（深夜25時15分〜独占見放題開始 ※毎週木曜25時15分最新話更新予定）。俳優の柊太朗とモデルで女優の久保乃々花が出演する。
TLコミックの実写化企画第3弾として、＜コミックシーモア みんなが選ぶ！！電子コミック大賞2024 TL部門賞受賞＞、電子コミック累計650万ダウンロードを突破（分冊版を含む）した人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」の実写ドラマ化が決定した。
女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれ。恋愛経験がないことに悩み婚活に挑むも、緊張から相手とうまく話せず撃沈する日々を過ごしていた彼女は、職場で唯一話せる男性で憧れの同僚・橘孝太郎に、せめて一度だけでもと「私とセックスしてほしいの！」とまさかのお願い。
密かにすみれに思いを寄せていた橘は「恋人になってくれるなら」と条件を出すが、すみれはそれを“女性からのアプローチを避けるために恋人のフリをしてほしい”ということだと勘違いしてしまう。誤解から始まった関係は、唇が重なるたび、肌を交わすたびに熱を帯び、演技のはずが抗えない本気の恋へ。すれ違いと勘違いが胸を焦がす、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリーとなっている。
職場の王子様・橘孝太郎役には、テレビ朝日系「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」イヌブラザー･犬塚翼役を務め、Prime Videoドラマ「推しの子」熊野ノブユキ役、ドラマ「タクミくんシリーズ −Drama−」赤池章三役、ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズン青学vs四天宝寺 石田鉄役などに出演し、映像・舞台で多彩な活躍を見せる柊太朗。
恋愛に興味はあるものの、男性への苦手意識からうまくいかない中堂すみれ役は、ABEMAオリジナル「恋愛ドラマな恋がしたい〜KISS or kiss〜」への出演で人気を博し、映画「女子高生に殺されたい」森口ミキ役やMBSドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」亀田郁実役、テレビ東京「家政婦クロミは腐った家族を許さない」田中芽衣役など注目作への出演が続く久保が務める。
ドラマ初主演となり、さらに初の髪染めをして挑んだ柊太朗は「監督やすみれ役の乃々花ちゃん、周りの皆さんと一緒に、不器用で、もどかしい2人の関係性を大切に作りました」と撮影の様子を語り、久保は「恋愛経験ゼロのすみれが、橘くんとの出会いを通してどのように成長していくのか。すみれと一緒にドキドキを感じていただけたら嬉しいです」と見どころをアピールした。
原作のふどのふどう氏も「TL原作ならではの刺激的なシーンも含めて、余すことなくドラマに落とし込んでいただき、主演のお2人をはじめとする演者の皆様、ドラマ制作関係者の皆様には本当に感謝しています」と原作ファンの期待も高まるコメントを寄せた。
また、TL実写ドラマ化プロジェクトの第1弾・第2弾に続き、本作の主題歌・挿入歌を務めるのは茨城県出身で、ミニアルバム収録曲の「キンモクセイ」がSNSを中心に話題となり、音楽配信サービスの総再生回数は1.5億回超え。またApple Music、Spotify、LINE MUSICなど、各音楽配信サイトのチャートでも1位を獲得して注目を集める4人組バンド・オレンジスパイニクラブ。
彼らによる主題歌「ブサイク」を使用した予告編も公開。「私とセックスしてほしいの！」とすみれの衝撃発言や、橘に抱き寄せられてのキスシーンなど、ドキドキが止まらない2人の甘くて胸キュン満載の恋模様を垣間見ることができる。（modelpress編集部）
ドラマ化のお話を聞き、驚きと嬉しさでいっぱいになりました。原作漫画で美男美女に設定した主人公カップルを、久保乃々花さんと柊太朗さんというとても素敵なお2人に演じていただけて大変光栄です。ティーンズラブ原作ならではの刺激的なシーンも含めて、余すことなくドラマに落とし込んでいただき、主演のお2人をはじめとする演者の皆様、ドラマ制作関係者の皆様には本当に感謝しています。とっても刺激的で素敵なドラマを、毎週楽しみに拝見したいと思います。
本作で橘孝太郎役を務めさせていただきます、柊太朗です。初主演、初髪染めなど沢山の経験をさせていただきました。本作品へのリスペクトも忘れず、映像化する難しさと向き合いながら、監督やすみれ役の乃々花ちゃん、周りの皆さんと一緒に、不器用で、もどかしい2人の関係性を大切に作りました。TLというジャンル自体も初挑戦なので、とても緊張していましたが、スタッフさんキャストさん達がとても温かくてリラックスして挑めました。何よりとても素敵で魅力的なキャラクター達を愛していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
中堂すみれ役を演じさせていただきました、久保乃々花です。原作を拝見したときは世界観を壊さずに演じられるのか不安もありましたが、監督やスタッフの皆様、そして柊太朗さん（橘くん）と話し合い、原作と脚本を擦り合わせて大切に作り上げることができました。恋愛経験ゼロのすみれが、橘くんとの出会いを通してどのように成長していくのか。すみれと一緒にドキドキを感じていただけたら嬉しいです。
原作を拝見した際、性的なコミュニケーションの根底に橘くんの優しさや思いやりが溢れていて、読んでいてとても幸せな気持ちになりました。制作の都合上、漫画そのままの表現になっていない部分もありますが、橘くん役の柊太朗さんは素直でお茶目な人柄を役に映し出し、より一層魅力的に演じてくれました。そして、すみれ役の久保さんは、このような作品は初挑戦ながらも丁寧に気持ちを紡ぎ、たくさんの素敵な表情を見せてくれました。現場の2人の空気感もとても温かく、その愛おしさが作品全体に込められていると思います。恋をしたくなる、そんな作品です。ぜひご覧ください。
今回ドラマ「橘くん抱いてください！」の主題歌に「ブサイク」、挿入歌に「エブリデイ・ロックンロール」が決定しました。両曲ともに前身バンドのThe ドーテーズ時代に作った楽曲で、「ブサイク」は当時音源化すらしていなかった曲です。ドラマを通してたくさんの人にこの2曲が届いてくれたらとても嬉しいです。
電子コミック累計650万ダウンロードを突破し、＜コミックシーモア 電子コミック大賞2024 TL部門賞＞を受賞した大人気漫画「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」を、実写ドラマとしてお届けできることを心より嬉しく思います。原作の最大の魅力は、恋に臆病なヒロイン・すみれと、完璧な王子様・橘が、すれ違いと勘違いを繰り返しながら本気の恋に落ちていく、甘く切ないストーリーです。「せめて一度だけ」と一夜を願うすみれに対し、橘は「恋人になってくれるなら」と条件を提示。この誤解から始まった“偽りの恋人関係”は、秘密の逢瀬を重ねるたび2人の心を揺さぶります。唇や肌が交わるたび、演技のはずが抗えない熱を帯びていく―。胸を焦がすもどかしさと、とろける甘い感情の機微を、実写ならではのリアルな情感で描きました。橘役には爽やかさと情熱をあわせ持つ柊太朗さん。誰もが憧れる“職場の王子”を、真っ直ぐな眼差しと自然体の色気で完璧に体現してくれました。すみれ役には久保乃々花さん。恋に臆病なヒロインの揺れ動く心情を、等身大の表現で丁寧に紡ぎ出しています。お2人の化学反応は、原作ファンの期待を裏切らない仕上がりです。このドラマが、胸をときめかせ、癒される甘い恋の時間になりますように。ぜひ、多くの方にご覧いただければ幸いです。
