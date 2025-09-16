ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）のコンサート中に事故が起きた。13日にソウル郊外の仁川（インチョン）で開催した「SEVENTEEN WORLD TOUR 『NEW＿』 IN INCHEON」公演で使用された、特殊効果花火の一部が観客席方向に落ちて2人が負傷した。所属事務所が発表した。

所属事務所のPledisエンターテインメントは翌14日、公式ファンコミュニティープラットフォームWeverseを通じ「13日に進行されたSEVENTEENワールドツアー公演最後の区間で使われた特殊効果花火の一部が観客席方向に落ちた。現場で被害が確認された観客2人は、公演場内の臨時治療所で直ちに処置を受けて帰宅した」と明かした。

また「演出は公演前に専門業者が安全距離と方向を設定し、繰り返し点検を行ったが、一部製品不良により事故が発生した。突然の状況で驚かれたり、不便を強いられた観客の皆さまに深くおわび申し上げます」と謝罪した。

さらに「当社は、被害を受けた方々の早い回復のために、今後の治療手続きも積極的に支援します。（2人以外の観客の）被害の有無の確認などのため、当日公演の観客の方々には別途案内メッセージを発送する予定です」と伝えた。