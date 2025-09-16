¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î»þÂå¡Ê3¡Ë ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¿Â¼¾å ÏÂùþ
¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿®Íê¤Îå«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÉÔºß¤Î»þ¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÌÀ³Î¤Ê¿¦ÀÕ¤È»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë¤ÏÃç´Ö¤òÍê¤ê¡¢Æ§¤óÄ¥¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Î²¼¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥É¤³¤½¤¬¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Îµæ¶Ë¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯²ó¤ëÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë
²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤¬·Ð±Ä¼Ô¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î²¼¤ÇÆ°¤¯²ñ¼ÒÁÈ¿¥¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á»Ø¿Þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»Å»ö¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ë²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤¬²ó¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢Â°¿ÍÅª·Ð±Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅªÎÏÎÌ°Ê¾å¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î´é¿§¤ò¸«¤ÆÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤Ù¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²ó¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â°¿ÍÅª·Ð±Ä¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤âÂ°¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Î°¤µ¤ò°ì¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î¶ÈÀÓ¤¬°¤¤¤È¤¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ï½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¡¢À®ÀÓ¤Î°¤¤¿Í¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ï²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬¥Á¡¼¥à¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤Ç¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£°ìÉô¤ÎÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÅÓÃ¼¤Ë²ñ¼Ò¤Ï·¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¼«¿È¤¬¡Öº£Æü¤Î»Å»ö¡×¤ËÄÉ¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÈ½ÃÇ¤ò·Ð±Ä¼Ô¤¬²¼¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÉô²¼¤ÏÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Ï¤ª¤í¤«¡Ö¥«¥¤¥¼¥ó¡×¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦æ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤ò³Ø¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤È¤«¤¯¡ÖÁê¼ê¤È¼«Ê¬¤È¤Î´Ø·¸À¡×¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤Ç¤â¡¢Éô²¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉÔºß»þ¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤Í¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤ÆÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤ì¤Ð»Ø¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔºß»þ¤Ë»Ø¼¨¤Ê¤·¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³§¤¬MVV¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ò¶¦Í¤·¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¤¬ÉÔºß¤Ç¤â»Å»ö¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î°Õ»×·èÄêÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»ö¶È¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¤â¸Ø¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»öÃÇ¿©
¼Ò°÷¤¬¼çÂÎÅª¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éô²¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Éô²¼¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°ìÈÌ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ÒÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÙ¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¬¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»Å»öÃÇ¿©¡×¤Ç¤¹¡£
ÃÇ¿©¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¿©»ö¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤ÇÎÉ¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»Å»öÃÇ¿©¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ã±¤ËµÙ²Ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤Î»Å»ö¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Öº£Æü¤Î»Å»ö¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Î»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÒÆâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê»Ø¿Þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö»Å»öÃÇ¿©¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤á¤¶¤¹¤Ù¤ÁÈ¿¥¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£