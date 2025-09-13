ワンバウンドながらもストライクに笑顔

■オリックス ー ソフトバンク（13日・京セラドーム）

8人組のガールズグループ「SAY MY NAME」が13日、京セラドームで行われたオリックス-ソフトバンク戦の特別始球式に登場。リーダーHITOMIさんがストライク投球を披露し、球場を沸かせた。

長い髪をポニーテールで結び、オリックスのユニホームでマウンドに登場したHITOMIさんが代表して投球。大きく振りかぶって投げた球はワンバウンドとなったものの、コースは見事なストライクになり、はにかんだ笑顔を見せていた。

AKB48やIZ*ONEとして活動経験のあるリーダーHITOMI（本田仁美）さんを中心に、日本、韓国、タイ、中国出身の8人で構成される多国籍グループ。全員が背番号8のユニホームで登場した。

2024年10月に韓国でデビュー。「それぞれが異なる傷や痛みを抱えながら出会った少女たちが、共にその苦しみを乗り越え、皆さんに幸せを届けながら一緒に歩んでいく」という想いをコンセプトに活動中。オリックスにはHITOMIさんと1字違いの本田仁海投手がいる。（Full-Count編集部）