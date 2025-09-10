40代で「やめてよかったこと」4つ。朝時間の見直しで毎日がスムーズに「人生が変わった」
目の前のことに精いっぱいで、毎日ヘトヘトになっている方も多いはず。そこで、自分軸を取り戻す「朝習慣」と「やめてよかったこと」をご紹介。リアルな日常をSNSで発信し、多くの女性から支持されているシングルマザーのゆうこさん（50歳）にお聞きしました。
ゆうこさんの朝活History
24歳、17歳、14歳の3人の息子をもつゆうこさん。朝、学校に通う子どもたちを見送ってから、9時に仕事に出るまでの間に「朝5分のおひとりさま時間」をもち、気持ちをリセットしているそう。
ゆうこさんによれば、今の朝活が習慣化するまでには長い歴史があるとのこと。
●休むヒマなし！がむしゃら働き期
自営で美容系の仕事をしながら、友人の飲食店も手伝うなど仕事をいくつもかけもち。家では家事か寝るだけで、お茶したりソファに座る時間などまったくありませんでした。
朝と夜がわからなくなるほど働いていた頃。気持ちにもまったく余裕がなく、当時反抗期だった長男とは、たびたび衝突していました。
●コロナ禍をきっかけに“休むこと”を意識
コロナ禍の影響で仕事を休まざるを得なくなったことが、働き方を考えるきっかけに。子どもにも自分にも負担をかけすぎていたことを反省し、生活を変えようと決心。
●朝時間から見直し。意識的にゆるめる時間を確保！
バタバタだった朝の時間の使い方を見直し、「自分のための時間」をつくるように。家事が終わっていなくても、とりあえずいったんブレイクを入れるのを、意識して習慣化。
ヨガを習ったことをきっかけに、瞑想の時間を習慣化。リビングの床に座り、目をつぶるだけ。たった3〜5分でも、頭がスッキリします。
●今では生活のなかのいちばん大切な時間に
自分を見つめ直す時間をつくるようになってから、本当に大切にしたいことが明確に。
「思ったことがどんどんかなうようになった気がします。朝時間が人生を変えました！」（ゆうこさん、以下同）
自分時間を確保するためにやめてよかった4つのこと
40代後半からは、自分に向いていないことはやめようと決意。家事や美容のやり方を思いきって変えてみたらラクになりました！
●無理な早起きはやめた！
「以前は5時起きで家事をしたこともありましたが、朝が苦手なので逆に寝坊してしまうことも…」
合わない早起きは潔くやめて、その分時短テクを駆使！
●朝お弁当をつくるのはやめて、つめるだけに
以前はお弁当をつくるため早起きしていましたが、今は夕飯のおかずを多めにつくっておき、翌朝はつめるだけにしたそう。
「朝は卵焼きをつくったりソーセージを焼く程度なので、余裕ができました」
●ロングヘアをやめたら身支度がぐんと時短に
「ロングヘアのときは、乾かすのもセットするのも時間がかかっていました」。
1年前にショートに変えてからは、お手入れも、朝の身支度も時短に。
●濃いメイクをやめたら今の自分にフィット
「年を重ねるごとに、しっかりアイメイクをすると浮いて見えるようになった」とゆうこさん。
「薄いメイクの方が今の自分に合うと気づきました。いつも、立ったままでササッと5〜10分ですませます」