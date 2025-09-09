【パーリーゲイツ×PEANUTS】「The Miracle 6 with SNOOPY」アニバーサリーアート＆ドットの可愛い新作コレクション
ゴルフウェアブランド「パーリーゲイツ」と75周年を迎える『PEANUTS』が、奇跡のような6回目のコラボレーション「The Miracle 6 with SNOOPY」コレクションをリリース♪ コラボのためのアート＆デザインを楽しもう。
☆6回目となるスヌーピーとのコラボコレクションをチェック！（写真11点）＞＞＞＞
ゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES （パーリーゲイツ）」から、『PEANUTS』75周年をお祝いする通算6回目となるコラボレーションコレクション ”The Miracle 6 with SNOOPY” が新登場！
2025年9月10日（水）よりパーリーゲイツ全国直営店・一部展開店舗・公式オンラインショップ「mix.tokyo」にて順次展開される。
2025年世界中で愛され続ける『PEANUTS』がコミック誕生から75周年という大きな節目を迎えた。その記念すべき年に、「PEARLY GATES」との6度目となる奇跡のコラボレーションが実現した。
本コレクションでは、これまで「PEARLY GATES」と『PEANUTS』のコラボレーションで誕生した歴代キャラクターがピラミッド型に集結したグラフィックを象徴に、スヌーピーも特別な装いで登場。ゴルフクラブを構えるスヌーピーが「PEARLY GATES」2025年秋のテーマ ”CONTINUE,NEW＆BASIC.” を表す、クラシックで普遍的なドット柄のキャップを被ってます♪
身近な定番柄に今改めて注目した「PEARLY GATES」ならではのNEW＆BASICを時代を超えて愛され続けている『PEANUTS』が融合したスペシャルなデザインをお楽しみいただける。
今回のアニバーサリーデザインでは、パーカやポロシャツ、ボトムスに加えゴルフバッグやカートバッグなどのアクセサリー類まで幅広いアイテムをラインナップ。
ところどころにあしらわれたドット柄と、ネイビーとホワイトの端正な配色に刺繍やワッペンなどのディテールが重なった奥行きのあるデザインが魅力だ。
総柄からワンポイントまで、ゴルフスタイルにさりげなく遊び心を添える仕掛けが満載。
スヌーピーの愛らしさ溢れるデザイン揃いなので、ゴルフをプレイしない方の日常コーデにもおすすめです！
『PEANUTS』の世界観と PEALY GATES の機能性・ファッション性が融合し、ゴルフコースはもちろん日常でも自然になじむ、今しか手に入らない特別なコレクションをお見逃しなく。
また、本コレクションの発売を記念して東京・丸の内のパーリーゲイツ旗艦店「THE PEARLY GATES FLAG」、パーリーゲイツ松坂屋名古屋店の2店舗で期間限定のポップアップショップが開催される。
期間中は、 ”The Miracle 6 with SNOOPY” をイメージした特別な空間がご用意されているので、ぜひ楽しんでみて。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
☆6回目となるスヌーピーとのコラボコレクションをチェック！（写真11点）＞＞＞＞
ゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES （パーリーゲイツ）」から、『PEANUTS』75周年をお祝いする通算6回目となるコラボレーションコレクション ”The Miracle 6 with SNOOPY” が新登場！
2025年9月10日（水）よりパーリーゲイツ全国直営店・一部展開店舗・公式オンラインショップ「mix.tokyo」にて順次展開される。
本コレクションでは、これまで「PEARLY GATES」と『PEANUTS』のコラボレーションで誕生した歴代キャラクターがピラミッド型に集結したグラフィックを象徴に、スヌーピーも特別な装いで登場。ゴルフクラブを構えるスヌーピーが「PEARLY GATES」2025年秋のテーマ ”CONTINUE,NEW＆BASIC.” を表す、クラシックで普遍的なドット柄のキャップを被ってます♪
身近な定番柄に今改めて注目した「PEARLY GATES」ならではのNEW＆BASICを時代を超えて愛され続けている『PEANUTS』が融合したスペシャルなデザインをお楽しみいただける。
今回のアニバーサリーデザインでは、パーカやポロシャツ、ボトムスに加えゴルフバッグやカートバッグなどのアクセサリー類まで幅広いアイテムをラインナップ。
ところどころにあしらわれたドット柄と、ネイビーとホワイトの端正な配色に刺繍やワッペンなどのディテールが重なった奥行きのあるデザインが魅力だ。
総柄からワンポイントまで、ゴルフスタイルにさりげなく遊び心を添える仕掛けが満載。
スヌーピーの愛らしさ溢れるデザイン揃いなので、ゴルフをプレイしない方の日常コーデにもおすすめです！
『PEANUTS』の世界観と PEALY GATES の機能性・ファッション性が融合し、ゴルフコースはもちろん日常でも自然になじむ、今しか手に入らない特別なコレクションをお見逃しなく。
また、本コレクションの発売を記念して東京・丸の内のパーリーゲイツ旗艦店「THE PEARLY GATES FLAG」、パーリーゲイツ松坂屋名古屋店の2店舗で期間限定のポップアップショップが開催される。
期間中は、 ”The Miracle 6 with SNOOPY” をイメージした特別な空間がご用意されているので、ぜひ楽しんでみて。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC