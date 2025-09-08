月曜夜10時に放送中の『僕達はまだその星の校則を知らない』。主演の磯村勇斗さんが演じるのは、スクールロイヤー（学校弁護士）の白鳥健治。ここでは、初主演の演技やドラマの見どころについてお聞きしました。

磯村勇斗さんインタビュー「3つの軸ごとに深掘りして、役づくりをした」

さまざまな役柄で観る人を魅了してきた磯村勇斗さんが、民放連続ドラマで初主演を務める『僕達はまだその星の校則を知らない』で、さらに新たな一面をみせています。

演じるのは、星や植物、豊かな自然が好きで、文字や音に色やにおいを感じるという独特の感性をもつ、スクールロイヤー（学校弁護士）の白鳥健治。感覚が周囲と違うことやマイペースな性格から集団行動になじめず、不登校になった経験がある青年です。磯村さんはそんな主人公を完璧に演じきり、脚本家の大森美香さんが描く世界を自由自在に表現しています。

「健治は、最初はつかみどころのない人でした。人とは違う感覚をもち、自分の世界がしっかりある。弁護士ですが過去のトラウマもあります。そういったことをどう表現すればいいかすごく悩みましたが、健治には“星・法律・学校嫌い”の3つの軸があり、そのバランスをどう見え隠れさせていくかをうまく表現できたらおもしろいかな、と。そこで、3つの軸ごとに深掘りして、役づくりをしていきました」

不器用ながら生徒に向き合っていく学園ヒューマンドラマ

本作は少子化により共学となった濱ソラリス高校にスクールロイヤーとして派遣された健治が、法律や校則では簡単に解決できない生徒たちの青春に不器用ながらも必死に向き合い、ともに成長していく学園ヒューマンドラマ。

学校が大嫌いだった健治は、生徒のために存続の危機に瀕した天文部の顧問になったり、3年桜組の担任で現代文教師の幸田珠々（すず）先生（堀田真由）が気になったり、経験したことのない感情に直面していきます。

「とはいえ、健治はやはりずっと健治のまま。そんな健治を見守っていきたいと思っていただければうれしいですし、なによりひとりひとり個性があり、フレッシュな生徒たちのまっすぐな目を観ていただきたいです」

「スクールロイヤーを知っていただく機会になれば」

いじめや不登校、保護者対応、学校事故など、学校で発生するさまざまな問題について、法律に基づいた助言や指導を行う弁護士＝スクールロイヤー。その存在の重要性も、作品のなかで発信しているメッセージのひとつです。

「スクールロイヤーは先生と生徒、先生と保護者のかけ橋になる存在だと思います。学校には法で解決できない問題もたくさんあり、今はまだ模索している状態ですが、これからはもっと役割が増えてくると思います。本作がスクールロイヤーを知っていただく機会になればいいなと思います」

本作は、今の学校を取り巻く状況がどうなっていようとも、星を眺め、悩みや悲しみを希望へと好転させようとする、祈りを込めた物語でもあります。

「校則や学校の問題、青春の叫びを、白か黒、イエスかノーで分けてしまう世の中ですが、その間にはさまざまな色がたくさんあるということを、このドラマを通じて受けとっていただけたらうれしいです」