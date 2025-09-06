J2首位の水戸、流通経済大柏のMF島谷義進を2026シーズンから獲得内定

J2首位を走る水戸ホーリーホックは9月5日、流通経済大学付属柏高校に所属するMF島谷義進の2026シーズンからの加入が内定したと正式発表した。

ファンからは「流経柏のキャプテンでボランチ！」と期待の声があがっている。

島谷は愛知県出身の17歳。クラブは「運動量が豊富で、守備においては現代サッカーに必要な献身性と連続性に長けており、ボールを奪うことができる選手」と評価。また、「陽の空気を醸し出せるパーソナリティーも特徴の一つ」と、キャプテンを務めるその人間性にも期待を寄せている。

島谷はクラブを通じ「小さい頃からの憧れであったプロサッカー選手を水戸ホーリーホックという歴史あるクラブでスタートできることを本当に嬉しく思います！ 自分の武器は中盤でのデュエルやセカンドの回収、ピッチを駆け回る運動量と熱いプレーです！ その武器を水戸ホーリーホックの勝利のために全力で発揮したいと思います！」とコメントしている。

SNS上では「すごい選手が来たなぁ」「将来有望なボランチや！」「キャプテンはスゲェな」「あのキャプテンか！」「ようこそ水戸へ」「楽しみだなー」「暴れまくってほしい」などコメントが寄せられ、島谷に早くも期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）