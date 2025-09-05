【ドラえもん】四次元ポケットがポーチに！ フェイスポーチなど可愛い雑貨がてんこ盛り♪
アイアップから『ドラえもん』のかわいい生活雑貨・全4種が新登場！ ドラえもんのお誕生日に合わせてアイアップ公式オンラインショップで予約受け付けもスタートした。
☆可愛いドラえもんが楽しめる新作グッズイメージをチェック！（写真9点）＞＞＞
国民的キャラクター『ドラえもん』のとっても可愛いアイテムがたくさんやってきました♪
日常使いできる、使うたびに笑顔になれる愛らしさ抜群の雑貨をご紹介していこう。
ドラえもんといえば「四次元ポケット」！
ポケットのフォルムをそのままデザインに落とし込んだ「四次元ポケット型ポーチ」はクリアポーチの内側にはひみつ道具のマスコットが付属。まるでひみつ道具と一緒に自分の荷物を入れているような、ユニークさがポイント♪
付属するひみつ道具は、「タケコプター」「ウソ800」「タイムふろしき」の3種類。
触って気持ちいい、見て連れて可愛い「もちもちキーホルダー」はドラえもんのフェイスフォルム。
ドラちゃんの愉快な表情にリンクしたアイコンがフェルトで付属しており、いつでもドラえもんと一緒にお出かけできちゃいます。
「ベルトポーチ」は小物や小銭を入れるのに便利なミニサイズのポーチ。
笑顔のドラえもんの焼印が施された「どら焼き」デザインと、にっこり顔が可愛い「ドラえもん」の2種類のデザインがラインナップ。
ベルトで様々な場所に巻きつけられるので、ちょこっとした小物を可愛く持ち運びできる。
ドラえもんのいろいろな表情が楽しめる「ケーブルタイ3本セット」は自由な位置で留められる、面ファスナータイプのケーブルタイ。ピンクとブルーの2色展開。
アイアップ公式オンラインストアにて予約受け付け中、一部店舗では9月中旬より先行発売を実施し、9月下旬から全国の一般発売が順次開始される。
（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
☆可愛いドラえもんが楽しめる新作グッズイメージをチェック！（写真9点）＞＞＞
国民的キャラクター『ドラえもん』のとっても可愛いアイテムがたくさんやってきました♪
日常使いできる、使うたびに笑顔になれる愛らしさ抜群の雑貨をご紹介していこう。
ドラえもんといえば「四次元ポケット」！
ポケットのフォルムをそのままデザインに落とし込んだ「四次元ポケット型ポーチ」はクリアポーチの内側にはひみつ道具のマスコットが付属。まるでひみつ道具と一緒に自分の荷物を入れているような、ユニークさがポイント♪
付属するひみつ道具は、「タケコプター」「ウソ800」「タイムふろしき」の3種類。
ドラちゃんの愉快な表情にリンクしたアイコンがフェルトで付属しており、いつでもドラえもんと一緒にお出かけできちゃいます。
「ベルトポーチ」は小物や小銭を入れるのに便利なミニサイズのポーチ。
笑顔のドラえもんの焼印が施された「どら焼き」デザインと、にっこり顔が可愛い「ドラえもん」の2種類のデザインがラインナップ。
ベルトで様々な場所に巻きつけられるので、ちょこっとした小物を可愛く持ち運びできる。
ドラえもんのいろいろな表情が楽しめる「ケーブルタイ3本セット」は自由な位置で留められる、面ファスナータイプのケーブルタイ。ピンクとブルーの2色展開。
アイアップ公式オンラインストアにて予約受け付け中、一部店舗では9月中旬より先行発売を実施し、9月下旬から全国の一般発売が順次開始される。
（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK