『よふかしのうた』第10夜 ナズナと餡子の攻防が続く
7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第10夜「せめてお前に」のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第10夜「せめてお前に」あらすじ・先行カットが公開された。第10夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて9月5日（金）23時30分から放送されるほか、9月6日（土）0時よりPrime Videoにて見放題独占配信、9月11日（木）0時よりTVerにて一週間限定配信される。
＜第10夜「せめてお前に」あらすじ＞
思い出の学校、文芸部部室で対峙するナズナと餡子。「コウを殺す」と焚きつける餡子に、ナズナは激昂。ふたりの攻防が続く中、餡子はコウへとメールを送る。それを受け取ったコウはすかさず走り出す。「早くしないと…探偵さんが死んじゃう…！！」
＞＞＞第10夜先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第10夜「せめてお前に」あらすじ・先行カットが公開された。第10夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて9月5日（金）23時30分から放送されるほか、9月6日（土）0時よりPrime Videoにて見放題独占配信、9月11日（木）0時よりTVerにて一週間限定配信される。
＜第10夜「せめてお前に」あらすじ＞
思い出の学校、文芸部部室で対峙するナズナと餡子。「コウを殺す」と焚きつける餡子に、ナズナは激昂。ふたりの攻防が続く中、餡子はコウへとメールを送る。それを受け取ったコウはすかさず走り出す。「早くしないと…探偵さんが死んじゃう…！！」
＞＞＞第10夜先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会