開幕まで1か月 ガンバロウズがB2・愛媛とプレマッチ【徳島】
男子バスケットボール、B3の開幕まであと1か月。
今シーズンの徳島ガンバロウズは、注目の新加入選手がたくさんいます。
そんな新戦力を一目見ようと8月30日の土曜日、鳴門市でおこなわれたB2・愛媛オレンジバイキングスとの、プレシーズンマッチを取材しました。
今シーズン、ヘッドコーチや選手10人が加入し、チームが刷新されたガンバロウズ。
これまで2シーズン、チームの中心で活躍したドーソンが、この日もチームトップの21得点をあげます。
（徳島ガンバロウズ デイブリオン・ドーソン選手）
「もちろん（これまでの2シーズンと）同じようにがんばっていくので、よろしくお願いします」
さらに新加入では、身長2ｍ8㎝ のセンター、マクラフリンが、その高さを活かしたシュートやブロックを見せます。
また、新加入のオールラウンダー、アダムスは、得意のスリーポイントなどでドーソンに次ぐ、17得点をあげました。
（新加入 ルーズベルト・アダムス選手）
「自分はシューターなので、とにかく打ち続けることをがんばっている」
「仲間たちにも、打たせてもらえるようコーチが言っている」
「いつでもチャンスがあれば打ちたい」
ガンバロウズは第4クオーターに、一時3点差まで迫りましたが、その後は愛媛に突き放され、結局73対83で敗れました。
（徳島ガンバロウズ・小林康法 HC）
「外のシュートの確率、早い展開でも打ち切って決めきる力が、私たちのスタイルでは大事、その部分を上げていきたい」
「クオーターが終わるたびに拍手してくれたり、本当にガンバロウズ応援するぞ、という熱量がすごい」
「私がここを選んだ理由もそのひとつ（ファンと）一体となり、さらに熱量をあげて」
「シーズンを通して成長してけるようやっていきたい」
Bリーグ全体の機構改革のため、今シーズンのB3はB2との入れ替えはなく、順位のみを争います。
徳島ガンバロウズの開幕戦は9月27日、ホームでヴィアティン三重と対戦します。