男子バスケットボール、B3の開幕まであと1か月。



今シーズンの徳島ガンバロウズは、注目の新加入選手がたくさんいます。



そんな新戦力を一目見ようと8月30日の土曜日、鳴門市でおこなわれたB2・愛媛オレンジバイキングスとの、プレシーズンマッチを取材しました。



今シーズン、ヘッドコーチや選手10人が加入し、チームが刷新されたガンバロウズ。





そんな中、鳴門市でおこなわれた格上のB2愛媛とのプレシーズンマッチでは、エース ドーソンの活躍が光りました。これまで2シーズン、チームの中心で活躍したドーソンが、この日もチームトップの21得点をあげます。（徳島ガンバロウズ デイブリオン・ドーソン選手）「もちろん（これまでの2シーズンと）同じようにがんばっていくので、よろしくお願いします」さらに新加入では、身長2ｍ8㎝ のセンター、マクラフリンが、その高さを活かしたシュートやブロックを見せます。また、新加入のオールラウンダー、アダムスは、得意のスリーポイントなどでドーソンに次ぐ、17得点をあげました。（新加入 ルーズベルト・アダムス選手）「自分はシューターなので、とにかく打ち続けることをがんばっている」「仲間たちにも、打たせてもらえるようコーチが言っている」「いつでもチャンスがあれば打ちたい」ガンバロウズは第4クオーターに、一時3点差まで迫りましたが、その後は愛媛に突き放され、結局73対83で敗れました。（徳島ガンバロウズ・小林康法 HC）「外のシュートの確率、早い展開でも打ち切って決めきる力が、私たちのスタイルでは大事、その部分を上げていきたい」「クオーターが終わるたびに拍手してくれたり、本当にガンバロウズ応援するぞ、という熱量がすごい」「私がここを選んだ理由もそのひとつ（ファンと）一体となり、さらに熱量をあげて」「シーズンを通して成長してけるようやっていきたい」Bリーグ全体の機構改革のため、今シーズンのB3はB2との入れ替えはなく、順位のみを争います。徳島ガンバロウズの開幕戦は9月27日、ホームでヴィアティン三重と対戦します。