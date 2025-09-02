歳を重ねるにつれて、これまで感じなかった「体の変化」が気になりだす人も少なくないのではないでしょうか？ この夏、46歳になったESSEフレンズエディターの久世よう子さんもそのひとり。体を中心に年齢を感じる場面も増えたそうです。今回は、46歳になってとくに気をかけるようになったことを3つ教えてもらいました。

日々酷使している目をいたわるように

誕生日をすぎ、いちばん気をつけるようになったのは、目をいたわることです。以前も目の疲れを感じてはいましたが、とくになにもしていませんでした。

しかし、毎日つけていたコンタクトレンズが、夕方になると負担になっているような感じに。そのため、週に数日はコンタクトレンズをつけないようになりました。

また、「目が疲れている」と思ったときには、市販の目薬をさすように。ポーチに入れていつも外出時に持ち歩いています。

入浴後に髪の毛と頭皮をケアするように

肌以上に年齢が現れやすいのが髪の毛だと思っていましたが、だんだん悲しいことに髪も薄くなってきたなと実感。今は髪の毛とあわせて頭皮ケアもしはじめました。

いきなり高級な育毛剤は抵抗があったので、大好きな無印良品でみつけた「植物発酵液 薬用エイジングケアエッセンス」（税込み1590円）を使い始めました。スプレータイプで使いやすく、気持ちいいいので、お風呂あがりに毎日続けています。

自分の後ろ姿にショック…姿勢を気にするように

46歳になって、たまたま家族がとった写真を見てショック。自分の後ろ姿がプラス30歳くらいに見えたのです。立ち姿だったのですが、これはまずいと思い、それから背中を伸ばし、姿勢をよくするというのを意識し始めました。

とくに立っているときの足のシルエットに年齢を感じたので、きれいな立ち方をネットで検索して勉強するようになりました。成果が出るかはわかりませんが、「意識する」ことは続けていきたいと思います。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ この記事で紹介したアイテムは、執筆時に販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください