代打で走者一掃の決勝適時二塁打

■中日 9ー7 DeNA （30日・横浜）

4年目のドラフト1位の逸材がブレイクの兆しを見せている。中日のブライト健太外野手は30日のDeNA戦に代打で出場。走者一掃の決勝二塁打を放った。得点圏打率.351、8月の月間打率.405と調子を上げており、ファンからの声援も大きくなっている。

同点の延長11回1死満塁の場面に代打で登場。フルカウントからの6球目、佐々木のシュートを捉えた。右中間を深々と破る二塁打で、チームは3点を勝ち越し。4連勝で13年ぶりクライマックスシリーズ進出を目指すチームを勢いづけた。

2021年のドラフト1位で上武大から入団。今季ここまでキャリアハイの73試合に出場し、打率.283、3本塁打20打点と成長を見せている。細川、岡林、上林を擁する外野の層は厚いが、代打でしっかり結果を残した。

覚醒の気配を感じさせる26歳に、ファンからは「集中力やべえ」「ブライト最高すぎる」「おまえが神やブライト！」「8月絶好調だね」「代打の神様ハンパないな」「泣いた、CS行こう」「代打の神様すぎるやろブライト」「神様仏様ブライト様ありがとう」「やっぱこの男は何かやってくれるわ」などの声が続出。「守備位置の問題なんとかならんのか？ スタメンで使えないの歯がゆすぎる」「今すぐDH導入しろ！」という悩みも浮上している。（Full-Count編集部）