河原で出会った1匹の赤ちゃん猫。あの日震えていた小さな命は、優しい飼い主さんと素敵な先住猫さんたちに見守られ、健やかに成長しています。

保護してからの1ヵ月間の記録は、記事執筆時点で2万再生を突破し、「本当に可愛らしい」「先住猫ちゃんも優しくて良かった」との声が国内外から寄せられています。

【動画：『河原で震えていた赤ちゃん猫』を保護→1か月後になると…】

出会いは2025年初夏のこと

白黒ハチワレ猫TOTOくん、三毛猫NICOちゃんの日常動画が人気のYouTubeチャンネル『Tokiniha TotoNico Moccomoco (ときにはトトニコもっこモコ)』に投稿されたのは、新メンバーとなる三毛柄子猫MOCOちゃんの様子です。

ある日、飼い主さんは河原にて小さな体を震わせているMOCOちゃんを発見。そのまま保護し、動物病院へ直行したそう。

当時の彼女は目も開いていないほどに幼かったと振り返る飼い主さん。病院では、乳飲み子のケア方法等をレクチャーしてもらったといいます。

その後はMOCOちゃんのお世話グッズを買い揃え、自宅でのケアをスタート。体の汚れを拭き取り、トイレの介助と授乳を行ったのち、ホットカーペットを設置したお世話スペースへ移動させると、彼女は安心したように眠りに就いたのだとか。

先住猫の反応はというと…

MOCOちゃんの保護をきっかけに、思いがけず先住猫デビューを果たすことになったTOTOくんとNICOちゃん。

しかし突如としてお家にやってきたMOCOちゃんに対する2匹の反応は、とてもあたたかなものだったといいます。

お家にやってきたMOCOちゃんをそっと覗き込んだ2匹。TOTOくんとNICOちゃんはお世話スペース内のMOCOちゃんに、優しい眼差しを送っていたとのこと。彼女を見守るNICOちゃんは、お母さんのような表情を浮かべていたと飼い主さんは振り返ります。

MOCOちゃんの目が開きはじめたのは保護後1週間ほど経ったころのこと。このころにはミルクもトイレも順調で、飼い主さんは、彼女への授乳を通じて母猫になったかのような感覚を味わったそう。

さらに目が開いたころには、お部屋の探索を楽しむようになったMOCOちゃん。ベッドの上をよちよち歩きで進むMOCOちゃんと、そんな彼女をそばで見守るTOTOくん・NICOちゃんの姿もあったといいます。

保護後1ヵ月のMOCOちゃん

そして保護されてから1ヵ月後には、すっかり猫ちゃんらしいお顔立ちへと成長したMOCOちゃんの姿が。生後間もなくに保護されたMOCOちゃんは、飼い主さんの愛情を受け、優しい先住猫たちに見守られながら、すくすく元気に成長中とのことです。

河原での出会いから保護後1ヵ月間を追ったMOCOちゃんの成長記録には「親バカになる気持ちがよぉくわかります。本当に可愛らしいですね」「可愛い子猫ちゃんを救ってくださりありがとうございます、よくあんな河原に捨てられるね。先住猫ちゃんも優しくて良かったです。3人仲良く遊ぶ日が、、もう遊んでいるかな」「子猫ちゃんを保護してくださり、ありがとうございます！先住猫さん達も優しく接してくれて、環境は最高ですね♪」との感想のほか、海外ファンからもコメントが寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『Tokiniha TotoNico Moccomoco (ときにはトトニコもっこモコ)』では、MOCOちゃんの近況はもちろん、先住猫TOTOくんとNICOちゃんの動画が多数公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tokiniha TotoNico Moccomoco (ときにはトトニコもっこモコ)」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。