【Happyくじ】『ディズニーハロウィーン2025』に個性豊かなヴィランズがデザイン
2025年9月19日（金）よりローソン・ミニストップ等の対象店舗にて順次販売が開始される「Happyくじ／ディズニーハロウィーン2025」には、ディズニー作品に登場する個性豊かな悪役「ディズニー ヴィランズ」が登場。気になる景品をすべて紹介。
＞＞＞「Happyくじ ／ ディズニーハロウィーン2025」すべての景品をチェック！（写真10点）
今回のHappyくじには、ディズニー作品の物語で恐ろしくも魅力的な存在感を放つ、悪役キャラクター「ディズニーヴィランズ」が登場。全20作品から、ここでしか手に入らない、ちょっぴり不気味でありながらワクワクする、ハロウィーンにぴったりのキャラクターデザインを施したグッズがラインアップされている。
本くじの景品は、全8等級＋LAST賞。
その中でも注目は、『白雪姫』の女王が使う魔法の鏡をイメージしたS賞の「女王の魔法の鏡風アートオブジェ」と、『101匹わんちゃん』に登場するクルエラのコートをイメージし、フードや裏地など細部までこだわったA賞の「クルエラのコート風ポンチョブランケット」。
また、4種のイラストと淡いカラーが使いやすいB賞の「トートバッグ」は、A4サイズで使いやすさも抜群。
さらに、数種類の中から好きなデザインを選ぶことができるC〜G賞には、リボンのフリルが豪華な「ロゼット」や「アクリルキーホルダー」など、つい集めたくなるラインアップとなっている。
悪役なのに人気のある「ディズニーヴィランズ」が、魅惑的に彩る、Happyくじのハロウィーンをぜひお楽しみを。
