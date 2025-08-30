【しろたん】原宿・竹下通りに「ふんわりストア」が9月5日オープン！ 限定品も登場
9月5日（金）、東京都渋谷区・原宿竹下通りに「しろたんふんわりストア」をオープンします。同店は、原宿駅竹下口から徒歩約3分の好立地に位置し、原宿竹下通りでは4年ぶりの『しろたん』ショップ復活となる。
『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモデルとしたオリジナルキャラクター。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒しと安らぎをお届けしてきた。
2017年からはライセンスビジネスをスタートし、多くの生活雑貨やアパレルなどに採用され、国内外で ”そばにいるとほっとする存在” として親しまれている。
このたびオープンする「しろたんふんわりストア 原宿竹下通り店」は、原宿駅竹下口から徒歩約3分の好立地に位置し、初めて訪れる方にも一目で認識できるように2階ショップウィンドウ面には氷の国からやってきた『しろたん』が大きくデザインされている。通りを歩く人々が思わず足を止めてしまうようなインパクトのある外観は、街全体に ”『しろたん』のやさしさと癒し” を提供するシンボルとなる。
店内は、訪れる方に ”『しろたん』の世界” をより身近に感じていただける特別な空間となっている。
入り口には、『しろたん』のぬいぐるみを積み上げた大きな ”しろたんタワー” を配置し、来店の記念に撮影を楽しめる。また、『しろたん』が楽しそうに泳ぐ姿を描いた壁画や、流氷をイメージした陳列棚の設置など、お客さまが「推し活」を楽しめる空間が整っている。
そして、アクリルスタンドの限定販売商品や、購入金額により、ステッカーやバッジが貰えるお買い上げ特典なども用意されている。
原宿竹下通りは、世界中から多くの観光客が訪れる日本有数のカルチャースポットであり、最新のトレンドと独自の ”Kawaii” 文化が交差するエリア。クリエイティブヨーコでは、この立地特性を最大限にいかし、本店舗を『しろたん』の魅力を発信する旗艦店と位置づけている。限定商品や先行発売を通じて、ファンの皆さまに ”常に新しい『しろたん』” をお届けするだけでなく、ここから生まれる交流や体験を通じて、『しろたん』ファンの輪を国内外に広げていきたいと言う。
原宿へお越しの際は、ぜひ寄ってみて。
