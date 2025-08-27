【トミカ】ミッキーがUFOに乗ってる！ 「SPACE RETRO」登場
『TOMICA TUNES』 第3弾がやってきた！ 今度はディズニーキャラクターがUFOに乗車して ”かわいくチューンアップ” ！
☆カラフルデザインでフィギュアも楽しめる「SPACE RETRO」をチェック！（写真14点）＞＞＞
タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」が展開する『TOMICA TUNES』 の新作第3弾「TOMICA TUNES DISNEY CHARACTERS Vol.2 SPACE RETRO」が2025年10月中旬にリリース決定！
『TOMICA TUNES』は、「大人にも人気のキャラクターIP」「どのキャラクターが入っているか開けてみるまで分からないブラインドボックス仕様」など、日本だけでなくアジアでも人気の要素を取り入れ、国内外の ”キダルト” （アソビ心を持つ大人）に向けて「トミカ」の魅力を発信するシリーズ。
第3弾となる「TOMICA TUNES DISNEY CHARACTERS Vol.2 SPACE RETRO」は、「スペース＆レトロ」をテーマに、ディズニー作品と馴染みの深い宇宙モチーフ（スペース）と、大人にとって懐かしさのあるUFO（レトロ）を掛け合わせたUFO型のダイキャスト製ミニカーだ。
今年30周年を迎える映画『トイ・ストーリー』で話題の「バズ・ライトイヤー」と「エイリアン」「ロッツォ」の他、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」と人気のディズニーキャラクター6種類を展開。
どのキャラクターが入っているかは開封するまでのお楽しみ♪
フィギュアはトミカから乗り降り可能で、手足を動かしポージングさせることも可能。
UFO のドーム、台座、フィギュアは取り外し可能なので、複数集めていただくとフィギュアを乗り換えたり、台座を付け替えたりと遊び方はいろいろ！
台座の下からライトで照らすと、まるで光線（ビーム）が出ているかのような演出ができるので試してみてね。
思わずSNS でシェアしたくなるような ”カラフルで、どこか懐かしくてかわいい” 本商品で「スペース＆レトロ」の世界をお楽しみください！
（C）ＴＯＭＹ （C）Disney （C）Disney/Pixar
