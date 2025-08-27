Ëê¸¶´²¸Ê»á¡¡ÅÁÀâ¤ÎÎ®·ì´°Åê¾¡Íø¢ª¥Þ¥áÄÙ¤ì¤¿¤Ï¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à·ì¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¾×·â¸¶°ø¤Ë£°£°£·ÁûÁ³¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¡¡Ìîµå¤ä¤á¤Æ¤âÀäÂÐ±£¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¿¿¼Â
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤ÎËê¸¶´²¸Ê¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¸µÌÚÂç²ð¤Î£³»á¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Öº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡Â³¡¦¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå£Ó£Ð¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ëê¸¶»á¤Ï¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯£··î¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¡¢»Ø¤«¤éÎ®·ì¤·¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â·ì¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç£±£²Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¾¡Íø¤·¤¿Î¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ä¤á¤Æ¤âÀäÂÐ±£¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀèÈ¯Á°Æü¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«²Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬²Ö²Ð¸«¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¼¨¤¹¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢²Ö²Ð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÀª¤¤¤è¤¯²Ð²Ö¤¬½Ð¤Æ¡¢»Ø¤ò²Ð½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¾×·â¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢Ëê¸¶»á¤Ï¹²¤Æ¤Æ»Ø¤òÎä¤ä¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤âÄË¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼·²ó¤¢¤¿¤ê¤Ç²Ð½ý¤¬¤ä¤Ö¤ì¤Æ¡¢·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·ì¤¬½Ð¤À¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÕÃÏ¤Ç¤â±£¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢É¬»à¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¸å¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¡Ö¥Þ¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤«¡£¤·¤«¤·¡ÖËÍ¡¢À¸³¶¥Þ¥á¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤ÎÆü¤À¤±¥Þ¥á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£