【SAKAMOTO DAYS】第19話 推薦組も加わり三次試験開始！
全世界累計発⾏部数1500万部突破の『週刊少年ジャンプ』連載人気作『SAKAMOTO DAYS』。毎週⽉曜24時からテレ東系列ほか、Netflixほか配信サービスにて放送中のTVアニメ第2クールがいよいよJCC編入試験編に突入！ 第19話のあらすじと場面カットが公開された。
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。そして、待望の第2クールがいよいよ開幕！
このたび、放送に先駆けて第19話のあらすじと場面カットを公開。ORDER兼試験官の映画監督・京によって⾶⾏機が破壊され、他の受験⽣や試験官とともに空へ放り出されてしまった坂本たち。晶の機転によって無事に地上に辿り着くも、三次試験から推薦組の加⽿・⻁丸・軟柔の参加が知らされる。特に殺し屋時代の坂本を神格化している ”坂本推し” の⻁丸は序盤からシンたちと対⽴！ 不穏な空気のなか始まった三次試験を無事に突破できるのか……！？
第19話のあらすじはこちら！
＜第19話「三次試験」＞
JCC編入試験中の坂本たち。一次試験では、機内でORDER兼試験官の映画監督・京が暴走し、飛行機を破壊。空に放り出された坂本たちだが、急遽決まった二次試験も晶の活躍により無事突破。新たに推薦組の加耳、虎丸、軟柔の3人が加わり、不穏な空気の中、三次試験が始まった。坂本を神格化し、手作り人形を持ち歩くほど推している虎丸は、序盤から攻めの姿勢でシンたちと対立する！
☆第19話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
続々と新キャラクターも登場し、目まぐるしい展開を見せる『SAKAMOTO DAYS』、最新情報は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト、公式SNSにて順次発信。ぜひご注⽬ください♪
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会