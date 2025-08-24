『炎炎ノ消防隊』参ノ章 第2クールティザービジュアル公開！
2015年〜2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ『炎炎ノ消防隊』。2026年1月から参ノ章第2クールが放送開始となる本作の新たなティザービジュアルが到着！
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。
幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、2025年4月〜第3期となる参ノ章第1クールが放送され、さらに2026年1月から参ノ章第2クールが放送開始となる。
このたび、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールの放送局情報が決定！ 2026年1月からMBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて放送開始となる。
また、参ノ章第2クールティザービジュアルも公開となった。
禍々しい炎が燃え盛る ”アドラ界” を背景に、悪魔ともヒーローともとれる表情のシンラやアーサー、ショウ、ハウメアの姿が描かれたビジュアルに、参ノ章第2クールへの期待が高まる。
放送をどうぞお楽しみに！
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。
幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
このたび、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールの放送局情報が決定！ 2026年1月からMBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて放送開始となる。
また、参ノ章第2クールティザービジュアルも公開となった。
禍々しい炎が燃え盛る ”アドラ界” を背景に、悪魔ともヒーローともとれる表情のシンラやアーサー、ショウ、ハウメアの姿が描かれたビジュアルに、参ノ章第2クールへの期待が高まる。
放送をどうぞお楽しみに！
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課