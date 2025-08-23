本をメディアにPRすることを仕事とし、多くの書籍でPRを担当してきた黒田剛さん。50万部を超えるヒット作品を手掛けた実績をもつプロフェッショナルであり、現在はPRの依頼をしてもなんと2年待ちという状況。一見すると、最短ルートで迅速に結果を出しているように思われますが、じつは黒田さんの考え方ややり方について「非効率だね」と指摘されることもあるのだそう。今回は、そんな黒田さんが実践する“非効率思考”についてご紹介します。

迷ったときは「ワクワク」する方を選ぶ

「うまくいくコツを教えてください」「チャチャッとやっといてくれればいいから」。そんな言葉をよく聞きませんか？

「多くの人は、ラクに最短時間で仕事を片付けられるセオリーがどこかにあるはず、と思っているのかもしれない。あるのかもしれませんが、僕の興味はそこにはない。僕が仕事で重視するのは“費用”や“時間”ではないんです」（黒田剛さん、以下同）

では、なにが基準になっているのかといえば、“楽しさ”。コスパでもタイパでもなく、しいていえば“タノパ（楽しさパフォーマンス）”です。

「編集部から相談を受けて、『どちらの本をPRするべきか』と迷ったら、ワクワクする方を選ぶことにしています。僕がワクワクする仕事の基準は、「だれかに伝えたくなるかどうか』ですね」

ワクワクのイメージは、こんな感じだそう。

「編集者からこれから出る本の話を聞く。その話を聞き終わる前に、『それだったら、こんなことできるかも！』『あの番組の人に言ったら、絶対興味もちますよ！』『わかります！ この本、絶対みんな欲しいですよ！』。話が終わってもないのに、だれかに伝えたくなってしまう状態。この“タノパ状態”こそが、仕事のエネルギーになります」

ワクワクするのはつまり「まだ世の中にない」ということ。それは、「これまでの伝え方が通用しないかもしれない」ということでもあります。

「失敗するかもしれないし、やったことがムダに終わるかもしれない。けれど、セオリーどおりではないことにチャレンジしたときこそ、成功も大きいと僕は経験から知っています。効率を追求しない“タノパ”こそが、僕の中で最高の価値なんです」

「楽しそう」が心を動かす

黒田さんの仕事は、メディアの人に、まだ知らない本や著者に興味をもってもらって、「取り上げたい！」と思ってもらうことです。どうしたら相手の心を動かせるか。ここに格闘してきたといっても過言ではないそう。

そこで、本当に伝えたいことを届けるには、「楽しさ」や「ワクワク感」が鍵になります。

「このことを教えてくれたのが、『すごすぎる 天気の図鑑』の著者・荒木健太郎先生です。荒木先生がこの本で伝えたかったのは、じつは『防災』。『天気や雲の動きを観察することで気象災害に備えてほしい』という強い思いがありました」

人は、大きな災害が起こった直後は防災の大切さを気にするものの、時間が経つと忘れてしまいます。

「そこで先生は、『天気や雲の楽しさ』を伝えることに注力。楽しさを感じることで自然と空を見るようになり、その習慣が防災意識につながる、という発想ですね。実際に本の中で防災について触れているのは最後のページだけ。それでも、この『楽しさを先に伝える』というアプローチにより、『すごすぎる 天気の図鑑』はシリーズ累計50万部を超えるベストセラーになりました」

この本のつくり方を知り、「楽しさ」がメッセージを届ける力をもっていることをあらためて実感したそうです。

「僕が仕事で心がけているのも、まさにこの考え方。自分が本を読んで感じたことや実践したことを『楽しさ』とともに伝えます。すると、メディアの人も『楽しそう』と感じ、心が動く。それが、『この著者を紹介してみようかな』という行動につながっていく」

この考え方は、黒田さんが仕事をするうえでの指針としているだけでなく、「これからお店を始めたい」「PRして集客したい」などと人から相談を受けたときにも必ず伝えています。

「僕が大好きなカフェは、店員さんがいつも笑顔で楽しそうなんです。だから『どこでお茶しようかな？』と思ったとき、数あるカフェのなかでもついそのお店を思い浮かべてしまう。そういうお店は、お客さんが自然と集まるんです。だからこそ、『どうすれば働く人が楽しくなるか？』を考えてみたらどうでしょう。

もしカフェやレストランをオープンしたいなら、内装や味にこだわるのはもちろん大切です。でも、それ以上に大切なのは、お客さんに『このお店の人たち、楽しそうだな』と感じてもらうことだと思う」

これは飲食店に限りません。フィットネスジム、美容室、花屋さん…どんな業種でも同じことが言えるのではないでしょうか。

「『ここは楽しそう』と心が動くと、人は誰かに伝えたくなる。そして、そういう場所には自然と人が集まりますね。メッセージを届けるには、自分がだれより『楽しそう』であることが不可欠。それが非効率のルールです」

