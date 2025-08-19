【独占コメント到着】国内初！Eric Colemanによる一夜限りの写真展『ANALOG VISION』をTRUNK(HOTEL)で8月22日に開催＆本人在廊のレセプションパーティも実施

現在のアメリカを代表するヒップホップ・フォトグラファーの一人、Eric Coleman（エリック・コールマン）の写真展『ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025』を、8月22日(金)にTRUNK(HOTEL) CAT STREET 内 ROOM101にて開催。当日は、Eric Coleman本人も在廊し、TRUNK(HOTEL)1階のラウンジスペースにてレセプションパーティも実施する。

【Eric Coleman 写真展開催概要】

タイトル：ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025会場：TRUNK(HOTEL) CAT STREET 内 ROOM101住所：東京都渋谷区神宮前5-31会期：2025年8月22日(金) 18:00〜23:00

ヒップホップ史に残る名盤『Madvillainy』のアルバムカバーを飾ったMF Doomのポートレイト作品を筆頭に、西海岸のヒップホップシーンを中心にさまざまなアーティストの撮影を手がけるフォトグラファーとして活躍。その一方でDamian Marleyなど世界的なアーティストのミュージックビデオの撮影監督を手がけるビデオグラファー、さらにビートメイカー、DJとしても活躍するEric Coleman。

同じくフォトグラファー／ビデオグラファーとして活躍するB+（ビープラス）と共に設立したプロダクション・カンバニー「Mochilla」にて制作したドキュメンタリー作品『Keepintime』、『Brasilintime』、『Timeless』は、ヒップホップを軸にファンク、ジャズ、ブラジル音楽などさまざまなジャンルを融合させた、映像作品の枠を超えるアートムーブメントとして大きな話題を呼んだ。

また、前出の『Madvillainy』のアルバムカバー写真はヒップホップ史に残る重要写真を集めた写真集『Contact High: A Visual History of Hip-Hop』に選出され、さらに同写真は2021年にニューヨークのサザビーズにて開催されたオークション『The Art and Influence of Hip Hop』にも出品され、アート作品としても高く評価されている。

Mochillaが主催し、日本では初開催となる今回のEric Colemanのソロ写真展『ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025』では、サザビーズにも出品されたMF Doomのポートレイト作品の同サイズの別エディションを始め、MadvillainやJ Dillaなどヒップホップの歴史を語る上で非常に重要かつ貴重な作品が多数展示される。

なお、現在のところ写真作品の展示を予定しているアーティストは、MF Doom、Madvillain（MF Doom + Madlib）、J Dilla、Wu-Tang Clan、Dam-Funk、NxWorries（Anderson .Paak + Knxwledge）、Ras Gとなっている。

また、8月の写真展に先立ってクラウドファンディングを行っており、うぶごえのプラットフォームを通じて展示予定の作品の先行販売を実施。さらに、写真展の開催に合わせて、東京発のクロージングブランド「APPLEBUM」から、Eric Colemanの写真作品をデザインソースとして落とし込んだコラボレーションコレクションを発売。写真展限定のTシャツの発売も予定しており、会場でオーダーの受付が可能だ。詳細はAPPLEBUM Official Instagramにて確認できる。

【Eric Coleman コメント】

これまでロサンゼルスをはじめとするアメリカ各地で写真展を開催してきましたが、この度、大好きな日本で初めて写真展を開催できることを大変嬉しく思います。

長年撮り続けてきたヒップホップ・フォトの中から、特に思い入れの深いアーティストの写真を厳選しました。また、これまではあまり行ってこなかった写真の販売も、今回の展示に合わせて行う予定です。

たった一晩限りのエキシビションとなりますが、日本の友人たちも集まり、皆さんと楽しい時間を過ごせることを心から願っています。ぜひお越しください！