Instagramアカウント『ホット君』に投稿されたのは、お兄ちゃんと1年ぶりの再会を果たしたゴールデンレトリバーのホット君の姿。普段は落ち着いて冷静なホット君ですが、お兄ちゃんと会えたことがあまりにも嬉しかったようで、投稿には「嬉しさ大爆発してますね」「こんな激しいホットくん初めて見た！」と感想が寄せられることとなりました。その光景は7万再生を突破し、見た人に笑顔を届けています。

【動画：1年ぶりにお兄ちゃんと会うため、船に乗る大型犬→長旅の末…感動的な『再会の瞬間』】

お兄ちゃんに会いに東京へ向かいます

この日、ゴールデンレトリバーのホット君は、お父さんお母さんと一緒に五島列島から船に乗って、お出かけをしたのだそう。その目的は、実家を出たお兄ちゃんに会いに行くこと！ホット君は1年ぶりにお兄ちゃんと再会することになったのでした。

船の上では波に揺れる水面を眺めていたりと、いつも通り落ち着いてお利口な様子を見せていたホット君。しかし、このあとお兄ちゃんとの再会を果たしたホット君は、普段見せることのない一面を見せてくれることになったのでした。

1年ぶりにお兄ちゃんと再会したホット君は…

目的地に着いたホット君たちは、お兄ちゃんと合流するため建物の端で待機していたそう。そこへ颯爽と近づいてくる人影が…それは、ホット君が待ちに待ったお兄ちゃん！

ホット君ははじめ、その人がお兄ちゃんだと気づいていなかったのか、ゆっくりと歩み寄っていったそう。しかし、目の前にいるのがお兄ちゃんだと分かった瞬間、尻尾をはち切れんばかりに振って駆け寄って行ったといいます。

お兄ちゃんのところまで行ったホット君は、お兄ちゃんに向かってジャンプ！いつもは落ち着いてお利口なホット君が、その時はまるで子どもに戻ったかのようなはしゃぎっぷりだったそう。そんな姿を見たら、お兄ちゃんと会えたことがどれだけ嬉しかったのかが伝わってきます。

その後、ゆっくりと家族の元へ向かうお兄ちゃん。その間、ホット君はお兄ちゃんの横にぴったりとくっついて離れなかったといいます。

お兄ちゃんがお母さんからホット君のリードを受け取ると、ホット君は一層嬉しそうにお兄ちゃんの周りにくっついていたそう。これからお兄ちゃんと一緒に遊べるのだと、嬉しさが込み上げてきたのかもしれません。

お父さんがお兄ちゃんに「おかえり」と挨拶を交わすと、お兄ちゃんは爽やかな笑顔で「ただいま」と返事を返してくれたそう。大好きな家族が揃ったこの日の出来事は、きっとホット君にとって忘れられない素敵な思い出となったことでしょう。

この光景には、「ホットくんの喜びようが嬉しさを物語ってますね」「お兄ちゃん大好きなのが全身から伝わってきます」「目頭が熱くなりました…」と、温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ホット君』では、そんなホット君と家族たちとの温かな日常風景が綴られていますよ。

