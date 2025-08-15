【怪獣8号 THE GAME】事前登録数100万人突破！ ★5キャラ1体無料配布決定
『怪獣8号』を題材としたスマートフォン・PC向けゲーム『怪獣8号 THE GAME』の事前登録者100万人突破を記念して、好きな★5キャラクター1体の無料配布が決定した。
2020年より『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載された松本直也氏による人気漫画を原作としたアニメ『怪獣8号』は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界で市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルを描いている。原作コミックスは国内累計発行部数1800万部を突破し、『少年ジャンプ＋』での累計閲覧数は7億超えを記録（2025年4月現在）。
2024年4月〜6月に放送されたアニメは、主要な動画配信サービスにおいて国内デイリーランキングで1位を獲得するなど高い人気を誇っている。また、2025年3月28日からアニメ『怪獣8号』第1期総集編／同時上映「保科の休日」が劇場公開され盛り上がりを見せていた本作は、2025年7月19日から毎週土曜23時にテレ東系列ほかにて第2期が放送中。さらに、地上波の放送にあわせて作品公式Xにて全世界リアルタイム配信されており、世界中から反響を集めている。
そんな世界的人気を誇る『怪獣8号』を題材としたスマートフォン・PC向けゲーム『怪獣8号 THE GAME』は、Akatsuki Games、TOHO、Production I.Gという強力なチームによって展開されており、このたび事前登録数100万人を突破した。
獲得できるキャラクターは、★5［憧れと誇り］東雲りん、★5［日本最強戦力］鳴海弦、★5［未来を照らす光］四ノ宮キコル、★5［フォルティテュード9.8］怪獣8号、★5［規格外］亜白ミナ、★5［保科流討伐術］保科宗四郎、★5［揺るぎなき鉄壁］四ノ宮功の7人のキャラクターの中から1体。
どれも魅力的なキャラクターばかり、好きなキャラクターをゲットして、THE GAMEの世界を楽しもう。
＞＞＞選べるキャラクターをチェック！（写真2点）
（C）防衛隊第３部隊 （C）松本直也／集英社
（C）Akatsuki Games Inc.／TOHO CO., LTD.／Production I.G
2020年より『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載された松本直也氏による人気漫画を原作としたアニメ『怪獣8号』は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界で市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルを描いている。原作コミックスは国内累計発行部数1800万部を突破し、『少年ジャンプ＋』での累計閲覧数は7億超えを記録（2025年4月現在）。
そんな世界的人気を誇る『怪獣8号』を題材としたスマートフォン・PC向けゲーム『怪獣8号 THE GAME』は、Akatsuki Games、TOHO、Production I.Gという強力なチームによって展開されており、このたび事前登録数100万人を突破した。
獲得できるキャラクターは、★5［憧れと誇り］東雲りん、★5［日本最強戦力］鳴海弦、★5［未来を照らす光］四ノ宮キコル、★5［フォルティテュード9.8］怪獣8号、★5［規格外］亜白ミナ、★5［保科流討伐術］保科宗四郎、★5［揺るぎなき鉄壁］四ノ宮功の7人のキャラクターの中から1体。
どれも魅力的なキャラクターばかり、好きなキャラクターをゲットして、THE GAMEの世界を楽しもう。
＞＞＞選べるキャラクターをチェック！（写真2点）
（C）防衛隊第３部隊 （C）松本直也／集英社
（C）Akatsuki Games Inc.／TOHO CO., LTD.／Production I.G