『怪獣8号』第17話 力の代償と向き合うカフカ
7月19日（土）の23時より第2期の放送・配信が始まるアニメ『怪獣8号』。第17話のあらすじと先行カットが公開された。
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800 万部を超える（デジタル版含む）松本直也氏による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。
そんな世界的原作のアニメ化を手掛けるのは、アニメーション制作：Production I.G／怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラーという
大怪獣級タッグ！ 第1期は2024年4月13日よりテレ東系列ほかでの放送と、Xでの全世界リアルタイム配信が開始され、世界中で大きな盛り上がりを見せた。さらに、7月19日（土）から第2期の放送・配信も決定しており、引き続き注目を集めている作品だ。
この度、2025年8月16日（土）23時より放送・配信開始となるアニメ『怪獣8号』第17話「強くなりたい」のあらすじと先行場面カットが公開された。
＜第17話「強くなりたい」あらすじ＞
識別怪獣兵器（ナンバーズ）2を装備した功を吸収し、「怪獣2号」の強大な力を手にした怪獣9号。鳴海とカフカは必死の攻撃で怪獣9号を追い詰めるも、あと少しのところで取り逃してしまう。功の訃報が伝えられ日本全国に深い喪失と未来への不安が広がる中、鳴海とキコルはそれぞれの決意を胸に刻む。そしてカフカは、自らの力の代償と向き合うことになる。
＞＞＞第17話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）防衛隊第3部隊 （C）松本直也／集英社
