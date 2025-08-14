ÃæÀîæÆ»Ò¡¡ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Î²ÄÇ½À¡Ö¤³¤ï¤¤¤è¡¼¡¼¡¼¡¼¤ªÊ¢ÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬£±£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÁÐ»Ò¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÂÛÆ°¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢ÁÐ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤¤¤Þ¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤¡¤È¡ªÉ×¤¬¤µ¤ï¤ë¤È¤Ê¤¼¤«¥·¡¼¥ó¤ÈÌÛ¤ë¡¢¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥È¥ó¥È¥ó¡¢¤È¤·¤¿¤é¥È¥ó¥È¥ó¡¢¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¡ª¥¥Ã¥¯¥²¡¼¥àÀ®¸ù¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¡¼¡ª¡×¤È¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤Æ¡¢¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¤â¼ÁÌä¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¡©¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÄË¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¤³¤ï¤¤¤è¡¼¡¼¡¼¡¼¤ªÊ¢ÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÊ¬ÊÚ¡¢¤É¤ì¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿³§ÍÍÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡¢¡¢¤É¤ÎÊýË¡¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÄË¤¤¤·ÊìÂÎ¥À¥á¡¼¥¸À¨¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡¢¡¢¡¢¤¹¤´¤¤¤ÍËÜÅö¤Ë¡¢¡¢¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁÐ»Ò¤Ê¤Î¤Ç·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤À¤Þ¤À£±¤«·îÈ¾°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤É¤ó¤É¤óÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÆþ±¡¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¤ÎÁ°Æü¤«¤é¡ª¤ÇÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é´ÉÍýÆþ±¡¤Ë¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤À¤±¤ÉÌýÃÇ¤»¤º¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°ú¤Â³¤±öÊ¬¤à¤¯¤ß°ÂÀÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËã¿ì¤«¤éÄË¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡¢¡¢½Ñ¸å¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄË¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£