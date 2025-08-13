第4打席ではトリプルプレーを喰らった

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間13日・アナハイム）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、同点の9回に迎えた第5打席で4試合連発となる43号ソロを放った。本塁打数で並んでいたフィリーズのカイル・シュワーバー外野手を突き放し、再びリーグ単独トップに立った。

慣れ親しんだエンゼルスタジアムで豪快なアーチを描いた。5-5の同点で迎えた9回、先頭、相手の守護神ジャンセンから豪快な右越え弾。打った瞬間にバットフリップから指さしての確信歩き。古巣の本拠地は熱狂に包まれた。打球初速114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）、角度29度の一撃だった。

前日11日（同12日）の同カードで42号を放ち、エンゼルスタジアムで自身100号を記録した。これで7月19日（同20日）からマークした5試合連発に続く、今季2度目の4試合連続となった。この試合を含め直近6試合で5発の量産モードとなり、シーズンでは58本塁打ペースとしている。

この日の初回の打席は四球で出塁。その後の攻撃で先制のホームを踏んだ。同点に追いついた直後の2回2死の第2打席も四球だった。3-5で迎えた5回1死の第3打席は一飛に倒れた。

5-5の同点で迎えた6回無死一、二塁では、強烈な当たりが遊直に。飛び出した2人の走者も戻りきれずにまさかのトリプルプレーが成立。勝ち越しチャンスが一瞬でチェンジとなり、大谷は呆然と立ち尽くしていた。悔しさを晴らす豪快弾となった。

試合前の時点では117試合に出場して打率.284、42本塁打、78打点、17盗塁の成績。さらに112得点、長打率.624、OPS1.013はリーグトップとしていた。8月は全試合で安打を記録し打率.447、OPS1.385と驚異的な数字を残している。（Full-Count編集部）