九州にもたらした大雨は、大分県内各地の観光地に大きな影響を及ぼし、明暗が分かれる3連休最終日となりました。

（吉田キャスター）「午前11時の湯の坪街道です。傘を差して歩く人の姿も見られますが、3連休の最終日ということを考えると観光客の数は少な目です」

全国有数の観光地、由布市湯布院町の湯の坪街道です。例年のお盆休みでは、買い物や食べ歩きをする人出でにぎわいますが、11日は雨の影響で人通りが少なくなっていました。

（観光客）「あいにくのお天気ですけど、人があまり少なくて逆にいいかなと思う」「いいところですけど雨降ってるからちょっとつらい」「雨はちょっと残念ですけど、楽しめたらいいなと思う」

カレーパンが名物の店では、書き入れ時の雨に悲鳴が聞かれました。

（店の人）「ちょっとこの雨で大打撃という状況。いろいろ仕込みをしてしまっていたので、できるだけお客様に買ってもらいたい」

一方、大分市の水族館「うみたまご」では、雨にもかかわらず、ペリカンやセイウチによるユニークな動物ショーが多くの観客を楽しませていました。施設によりますと、屋内でも楽しめることから、この3連休の来場者数は見込みよりも2割以上増えたということです。

（来場者）「楽しかったです。投げキッスがちょっとかわいかった」「外の遊園地に行こうと話していたが、急きょ室内の方に行くことにしました」

豊後高田市の昭和の町では、今年が昭和100年の節目にあたることを記念した夏祭りが開かれています。会場にはファミリーコンピュータをはじめ、昭和の時代を彩ったゲームやおもちゃ12種類が集結。子どもたちは初めて触れるレトロなゲームに熱中している様子でした。

（来場者）「ボクシングのゲームをした。戦うところが楽しかった」「ロボットといっぱい遊べて楽しかった」「カクカクしながら進んで斜めは行けないけど、今のは斜めに行ける。昔の方がおもしろいかな」

今年のお盆休みは8月17日まで最大9連休となっていて、天候の回復とともに後半のにぎわいが期待されます。