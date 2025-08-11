前線の影響で九州北部地方では、猛烈な雨が断続的に降っており、記録的な大雨となっています。熊本県に大雨特別警報が出されていて。これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。

【写真を見る】九州で記録的豪雨 熊本県に大雨特別警報、降り始めから600ミリ超 厳重警戒【11日・12日の雨予想シミュレーション】

気象庁によりますと、前線が黄海付近から西日本日本海側を通って東北地方へのびており、前線上の黄海付近に低気圧があって東へ進んでいます。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。

特に九州北部地方では、猛烈な雨が断続的に降っており、熊本県では、１１日１０時までの２４時間降水量が４００ミリを超えたほか、降り始めからの雨量が６００ミリを超える記録的な大雨となっています。

降り始めからの降水量（アメダス速報値）

・山口県

下関市竹崎 ４１７．５ミリ

宇部 ３３８．５ミリ

・福岡県

宗像 ５６６．５ミリ

小倉南区東谷 ４３５．５ミリ

・大分県

日田市三本松 ３０６．０ミリ

日田市椿ヶ鼻 ３００．０ミリ

・佐賀県

鳥栖 ２８６．５ミリ

佐賀空港 ２５２．５ミリ

・熊本県

甲佐 ６７７．０ミリ

山都町原 ６５３．０ミリ

・長崎県

雲仙岳 ５３２．０ミリ

島原 ３９６．５ミリ

［雨の予想］（多い所）

１２日１２時までの予想２４時間降水量

東北地方 ８０ミリ

関東甲信 １５０ミリ

北陸地方 １２０ミリ

東海地方 ２００ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 １５０ミリ

九州北部 ２００ミリ

九州南部 ６０ミリ

１２日１２時までの予想２４時間降水量

山口県 １００ミリ

福岡県 １５０ミリ

佐賀県 １５０ミリ

長崎県 ２００ミリ

大分県 １５０ミリ

熊本県 １２０ミリ

１３日１２時までの予想２４時間降水量

北陸地方 １００ミリ

［防災事項］

西日本から北日本の広い範囲で１２日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。