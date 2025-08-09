恋愛対象として意識するきっかけになる男性のギャップ９パターン
「異性のギャップに弱い」という人は多いですが、どんなギャップが響くのかはなかなかわかりにくいもの。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「恋愛対象として意識するきっかけになる男性のギャップ」をご紹介します。
【１】物静かな人が実はカラオケで歌うとすごく上手い。
「カッコいいと思うし面白い！ ほかにも意外な特技がありそう（笑）」（２０代女性）など、秘められた特技に期待するケースです。飲み会の二次会で披露したりすると場も盛り上がるので、こっそり練習しておくといいかもしれません。
【２】仕事のときは神経質そうなメガネ姿なのにスポーツマンである。
「デスクワークのイメージしかない同僚が実はアウトドア好きだと聞くと『見てみたい！』と興味がわく」（２０代女性）など、自分の知らない違った一面に魅力を感じる女性もいるようです。職場の女性に対して、アクティブな休日のエピソードを話したりしてはどうでしょうか。
【３】大人しいのにＳっぽいところがある。
「ただ大人しいだけより『秘めた一面』っぽくて魅力的」（２０代女性）など、一部の女性にはウケる特徴だといえそうです。ただし、もともとちょっとした意地悪を言う「Ｓっぽい男性」が好きな女性でないと、受け入れてもらえない可能性も。相手の女性の好みのタイプを見極めてからでないと、Ｓっ気をオープンにするのは危険でしょう。
【４】愛想のない人がふたりきりだと明るく振る舞う。
「『私だけに見せてくれる一面』って感じがして嬉しいな」（２０代女性）と、レア感を喜ぶケースです。誰にでも明るく振る舞うのではなく、好意のある相手の前でだけ明るく振る舞うと、効果的に親密さが演出できるでしょう。
【５】カッコいい人が書く字が子どもっぽい。
「完璧な人の抜けた部分ってかわいい」（２０代女性）など、足りない部分が逆に魅力的に映るケースです。イケメンは見た目で憧れられることが多い一方、人間的にはとっつきにくいと思われがち。苦手なことがあると知らせることで、人間的な魅力も高まるかもしれません。
【６】服を着ていると普通なのに脱ぐと細マッチョである。
「いいカラダを見せられると、オトコとして意識しちゃいそうです（笑）」（１０代女性）など、筋肉質で男性的な体つきは、女性から見ると大きな魅力になるよう。文化系の男性が細マッチョだと、さらにギャップ効果は高まるでしょう。
【７】見た目は怖いのに物腰が紳士である。
「怖そう…ってドキドキしてた人に優しくされると、『アメとムチ』的にキュンとします」（２０代女性）など、緊張していたぶん強い安心を感じる女性もいるようです。ゴツい体型だったり、ちょっとコワモテだという自覚がある人は、紳士な態度を心がけるといいでしょう。
【８】普段はクールな男性が無邪気に笑う。
「とっつきにくい人の油断してる瞬間ってかわいい」（２０代女性）など、新しい一面にときめくケースです。普段あまり愛想がないという自覚がある人は、楽しいときには我慢せず、ちょっと豪快に笑うようにしてはどうでしょうか。
【９】格好はチャラチャラしてるのに兄弟想い。
「何も考えてなさそうで、実は…っていうのがいい！」（２０代女性）など、見た目の印象に反する優しい心づかいに、キュンとする女性は多いよう。家族との絆の深さが伝わるエピソードや、兄弟とマメに連絡を取っていることなどを話すといいでしょう。
ほかにも「こんなギャップが女性をメロメロに！」という成功エピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
