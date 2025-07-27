»ÔÎ©Á¥¶¶¡¢·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¹Ã»Ò±à¡¡±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤¹¡ÄÈ¬ÀéÂå¾¾±¢¥Ê¥¤¥ó¤Ïµã¤Êø¤ì¤ë
Àîºê¹Ì»Ê¤¬±äÄ¹10²ó¤ËÃæÁ°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ¤Ï27Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¤¬±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÈ¬ÀéÂå¾¾±¢¤ò¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç²¼¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»ÔÎ©Á¥¶¶¤Ï0-2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î9ÈÖÂÇ¼Ô¡¦µÈºêÂçØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢È¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2»àËþÎÝ¤È¤·¡¢6ÈÖ¤Î°æ¾å½ØÌé³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬²¡¤·½Ð¤·»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£°ìÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÍÌ¾¤Ê±þ±ç¶Ê¡Ö»ÔÁ¥¥½¥¦¥ë¡×¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤ÎÆ±ÅÀ·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¡¦ÅçÅÄÐÒ¸ÕÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎË½Åê¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¡¢7²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤3-3¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤Ï4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥ß¥é¥¯¥ë¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Áê¼êÅê¼ê¤ÎÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢ÀèÆ¬¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç¤Þ¤º1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢3ÈÖ¤Î²ÖÅèÂçÏÂÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£°ìµ¤¤Ë1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»àµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢µ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢6²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿Àîºê¹Ì»ÊÅê¼ê¤¬ÃæÁ°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡¦¥²¡¼¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»ÔÎ©Á¥¶¶¤Ïº£Ç¯4·î26Æü¤Ë¤â¡¢½Õµ¨ÀéÍÕ¸©Âç²ñ3²óÀï¤ÇÈ¬ÀéÂå¾¾±¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤³¤Î»þ¤âÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö9-8¤Ç9²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÎ©Á¥¶¶¤ÏÁ°²ó¹Ã»Ò±à½Ð¾ì»þ¡Ê2022Ç¯²Æ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Îº¸ÏÓ¡¦¿¹ËÜÅ¯À±Åê¼ê¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤òÍÊ¤·¡¢1²óÀï¤Î²Æì¡¦¶½Æî¹âÀï¤Ë6-5¤Ç¾¡Íø¡£2²óÀï¤ÇÊ¡°æ¡¦ÆØ²ìµ¤Èæ¹â¤Ë6-8¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë