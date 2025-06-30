¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç£¸¶¯¿Ê½Ð¤â¡¢±Ñ¹ñÆâ¤Ç´Ø¿´¤ÏÄã¤¤¤Þ¤Þ¡£»î¹çÆâÍÆ¤è¤ê¤âÌÔ½ë¤¬ÏÃÂê¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ø¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î£²¥¯¥é¥Ö¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï£´»î¹ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï£³»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢£¶·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ò²¼¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËË³¤·¤¯¡¢É®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÊÂ¤ß¤ÎÇ®ÎÌ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤´Ö°ìÈÌ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Ø¿´¤ÎÄã¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤Ï¡¢ÍÎÁÊüÁ÷¤Î¡ØDAZN¡Ù¤ÈÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£µ¡Ù¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀª¤äÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Ì±Êü¤Î¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£µ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤·¡¢Á´»î¹ç¤ò±ÑDAZN¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤À¡£¤·¤«¤·¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£µ¤Ï±Ñ¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤¤ÊüÁ÷¶É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤âÂç²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Äã¤¤ÃíÌÜÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤«¤é¡¢²òÀâ¼Ô¤¿¤Á¤â¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¤Ç¸½²òÀâ¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Îµ®½Å¤ÊµÙ²Ë´ü´ÖÃæ¤ËÂç²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÕÍß¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢FIFA¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤È¾¦¶È²½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤³¤½¤¬ºÇ¾å°Ì¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬º¬¶¯¤¯¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ò¡ÖFIFA¤Ë¤è¤ë¾¦¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÇö¤µ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶ñÂÎÎã¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¹ó½ë¤È¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¡¦¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï¤Ç¤ÎÍîÍë¤Ë¤è¤ëÌó£²»þ´Ö¤Î»î¹çÃæÃÇ¤Î£²ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤¬37ÅÙ¤ÎÌÔ½ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬»î¹çÁ°Æü¤ÎÎý½¬¤òÁá¡¹¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Ä«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁá¡¹¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë¸þ¤±ÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤ÎÎý½¬¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑBBC¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬45ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àá¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÎÏÉé¤±¤·¤¿»î¹çÆâÍÆ¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆîÉô¤Î¹ó½ë¤¬Âç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î³«ºÅÀ§Èó¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè²Æ¤ËËÌÃæÊÆ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëWÇÕËÜÂç²ñ¤Ø¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë±ÑBBC¤Ï¡Ö½ë¤µ¤ÎÌäÂê¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇWÇÕ¤¬¶¦Æ±³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¡¢²áÌ©ÆüÄø¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï»î¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼þÊÕÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï»Ë¾åºÇ°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡£¸½¾ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬·è¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÆîÊÆÁª¼ê¸¢¤È²¤½£Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç²óÉü¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ç¤¹¤é¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÆÀ¤¿µÙ²Ë¤ÏNBAÁª¼ê¤ÎÇ¯´Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÌó£´¤«·î¡Ë¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï£´»î¹ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï£³»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢£¶·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ò²¼¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËË³¤·¤¯¡¢É®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÊÂ¤ß¤ÎÇ®ÎÌ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤´Ö°ìÈÌ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Ø¿´¤ÎÄã¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤«¤é¡¢²òÀâ¼Ô¤¿¤Á¤â¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¤Ç¸½²òÀâ¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Îµ®½Å¤ÊµÙ²Ë´ü´ÖÃæ¤ËÂç²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÕÍß¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢FIFA¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤È¾¦¶È²½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤³¤½¤¬ºÇ¾å°Ì¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬º¬¶¯¤¯¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ò¡ÖFIFA¤Ë¤è¤ë¾¦¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÇö¤µ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶ñÂÎÎã¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¹ó½ë¤È¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¡¦¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï¤Ç¤ÎÍîÍë¤Ë¤è¤ëÌó£²»þ´Ö¤Î»î¹çÃæÃÇ¤Î£²ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÊÆ¹ñ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤¬37ÅÙ¤ÎÌÔ½ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬»î¹çÁ°Æü¤ÎÎý½¬¤òÁá¡¹¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Ä«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁá¡¹¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë¸þ¤±ÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤ÎÎý½¬¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑBBC¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬45ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àá¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÎÏÉé¤±¤·¤¿»î¹çÆâÍÆ¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆîÉô¤Î¹ó½ë¤¬Âç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î³«ºÅÀ§Èó¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè²Æ¤ËËÌÃæÊÆ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëWÇÕËÜÂç²ñ¤Ø¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë±ÑBBC¤Ï¡Ö½ë¤µ¤ÎÌäÂê¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇWÇÕ¤¬¶¦Æ±³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¡¢²áÌ©ÆüÄø¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï»î¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼þÊÕÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï»Ë¾åºÇ°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡£¸½¾ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬·è¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÆîÊÆÁª¼ê¸¢¤È²¤½£Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç²óÉü¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ç¤¹¤é¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÆÀ¤¿µÙ²Ë¤ÏNBAÁª¼ê¤ÎÇ¯´Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÌó£´¤«·î¡Ë¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×