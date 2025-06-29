¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤ÏQ1ÇÔÂà18ÈÖ¼ê¡Ä¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎËÜµò¤Ç¶ìÀï¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤â¤Þ¤µ¤«7ÈÖ¼ê
¡¡¡þF1Âè11Àï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢GP¡¡Í½Áª¡Ê2025Ç¯6·î28Æü¡¡¥·¥å¥Ô¡¼¥ë¥Ù¥ë¥¯¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥ê¥ó¥¯¡á1¼þ4.326¥¥í¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÍ½Áª1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇÇÔÂà¤·¡¢18ÈÖ¼ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤Ï2²óÌÜ¡ÊFP2¡Ë¤Ç7ÈÖ¼ê¡¢3²óÌÜ¡ÊFP3¡Ë¤Ç9ÈÖ¼ê¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥»¥¯¥¿¡¼1¤Ç¥¿¥¤¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤¬¶Á¤¡¢Q1ÄÌ²á·÷¤Î15ÈÖ¼ê¤«¤é¤ï¤º¤«0.091ÉÃº¹¤Ç2²óÌÜ¡ÊQ2¡Ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£µ¤²¹¤ÈÏ©ÌÌ²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÌµÀþ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏQ1¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿Âè7Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP°Ê¹ß¡¢5ÀïÂ³¤±¤ÆÍ½Áª3²óÌÜ¡ÊQ3¡Ë¿Ê½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ±GP¤Î10 °Ì¤òºÇ¸å¤Ë3ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Âè9Àï¥¹¥Ú¥¤¥óGP¤ÏÍ½ÁªºÇ²¼°Ì¡¢Á°Àï¥«¥Ê¥ÀGP¤ÏFP3¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ç·è¾¡10¥°¥ê¥Ã¥É¹ß³Ê¤ÈÆþ¾ÞÁè¤¤¤ËÍí¤á¤º¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥¹³«ºÅ¤Îº£GP¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¤Ë0.521ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¶Ã°Û¤Î1Ê¬3ÉÃ971¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢3Àï¤Ö¤êº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤â¶ìÀï¤·¡¢7ÈÖ¼ê»ß¤Þ¤ê¡£6ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ò¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬½é¤ÎQ3¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¢¦Í½Áª½ç°Ì
(£±)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£²)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£³)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£µ)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(£·)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£¸)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£¹)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(10)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
¡ã°Ê²¼Q2ÇÔÂà¡ä
(11)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(12)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(13)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(14)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(15)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
¡ã°Ê²¼Q1ÇÔÂà¡ä
(16)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(17)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(18)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(19)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(20)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë