¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¡¤ª¡¼¤¤¡×ÅÔµÄÁªÆÃÈÖ¤ÇNHK¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¡ÈÈ¾Ã¼¤ÊÏ¿²è¡É
¡¡ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤ÎÂè°ìÅÞÊÖ¤êºé¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬²áµîºÇÄãµÄÀÊ¤Î¹¹¿·¡¢¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤é¤¿¤é¤·¤¿6·î22Æü¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇµÄÀÊ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î9µÄÀÊ³ÍÆÀ¤È»²À¯ÅÞ¤Î3µÄÀÊ³ÍÆÀ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö½ÐÍè»ö¤¬¡£
¡¡º£²óÃÏÊýÁªµó¤ÎÅÔµÄÁª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁªµóÆÃÈÖ¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¼çÍ×ÃÏ¾åÇÈ¤ÇNHK¡Ê¡ØÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó³«É¼Â®Êó 2025¡Ù¡Ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È»ö·ï¡É¤Ï¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿¡£
¡¡ÁªµóÆÃÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼çÍ×À¯ÅÞ¤Î´´Éô¤ò¸Æ¤ó¤ÇÆÈ¼«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÎNHK¤Î¡È¤ä¤êÊý¡É¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡©¡×
¡¡3µÄÀÊ³ÍÆÀ¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ÏÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤»¤ºÏ¿²è¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤À¯ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç§ÃÎ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÉô¤ÎÊý¤Ç¿§¡¹¤È´ë²è¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤é¤·¤¾õ¶·¤ÇÏÃ¤·½Ð¤¹¿ÀÃ«ÂåÉ½¡¢¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢½ª¤ï¤ê¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎµÄÀÊ¿ô0¤Î¡ØºÆÀ¸¤ÎÆ»¡Ù¡¢¡Ø¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Ù¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀÐ´Ý¿ÆóÂåÉ½¤È¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÏ¿²è¤òÎ®¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬X¤Ç¡¢
¡Ô¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡£»ä¡¢³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Ï¿²è¤òÎ®¤¹¡©¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡©¡¡½éµÄÀÊ³ÍÆÀ¤À¤«¤éÉáÄÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤ª¡¼¤¤¡Õ
¡¡¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤ÇNHK¤Î¡È»²À¯ÅÞ³°¤·µ¿ÏÇ¡É¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËSNS¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢
¡ÔNHK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÔ¹ç¤Î°¤¤À¯ÅÞ¤Ê¤Î¡©¡Õ¡Ô¸øÊ¿¤Ê°·¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ç¤¹¤«¤é¡Õ¡Ô¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÈ¾¤Ð¤Ç¥Ö¥Á¥Ã¡Ä¡Õ
¡¡¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖºòÆü¤ÎÊüÁ÷¤ÇNHK¤È»²À¯ÅÞ¤Î´Ö¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁªµóÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏµÄÀÊ¤Î¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤«¤é¡¢3µÄÀÊ³ÍÆÀ¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ËÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤ëÂÐ±þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎNHKÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁªµóÀïÃæÈ×°Ê¹ß¤ÇÀ¯ÅÞÌ¾¤Ç¤Î¸¡º÷¿ô¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÅÞ¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ëÇÓ³°¼çµÁ¤À¡×¡Öº¹ÊÌ¤äÇÓ½ü¤¬¹¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëNHK¤Î¡È·Ù²ü¡É¤ò»Ç¤ï¤»¤ëÃû¸õ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç³°¹ñ¿Í´ØÏ¢¤Î²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÔµÄÁª¤Ï7·î¤Î»²µÄ±¡Áª¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£»²±¡Áª¤Ç¤ÏNHK¤Ï»²À¯ÅÞ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£