¥»¥À¥ó¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¤¤¤Þ¡Ö¥»¥À¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¡×¤È¤«¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡ª¡¡¤À¤Ã¤¿¤éSUV¤ÎÊ¤ÌÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ï¥»¥À¥ó¤¬´ðËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Þ¤É¤¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤À
¢£SUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È³¹¤Ê¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤Î¤Ç¸¡µóÎ¨¤¬¤¢¤¬¤ê°ãÈ¿Î¨¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë
¢£Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë»È¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¸òÄÌ¼èÄùÍÑ»ÍÎØ¼Ö »ÅÍÍ½ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤¤¤Þ¤ä¥»¥À¥ó¤Ç¤ÏÊ¤ÌÌ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¡ª
¡¡¤¤¤Þ¤É¤¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ËÄÉÈø¤ª¤è¤Ó·×Â¬¤µ¤ì¡¢ÀÄ¥¥Ã¥×¤äÀÖ¥¥Ã¥×¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥È¥í¤¤¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ëÇò¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢º°¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¼±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Ì¥±¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂèÆó¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤Î¥»¥À¥ó¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤é¤Ð¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥»¥À¥ó¤¬ÀäÌÇÀ£Á°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¾¯¿ôÇÉ¤æ¤¨¤ËÉ¬Á³Åª¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥é¥¦¥ó¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ÀäÌÇÀ£Á°¤È¤Ê¤ê¡¢SUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤À¤é¤±¤ÎÀ¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¡¢¤½¤í¤½¤íSUV¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï°¤¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡Çò¤ä¹õ¤Ê¤É¤Î¥»¥À¥ó¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤æ¤¨¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¡Ä¡ÄÊ¤ÌÌ¤«¤Ê¡©¡×¤È¥½¥Ã¥³¡¼¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬Çò¤¤¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ä¹õ¤Î¥Ï¥ê¥¢¡¼¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡Ö¡Ä¡Ä¤É¤ì¤¬Ê¤ÌÌ¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤Î¤«¸«¤ï¤±¤¬¤Ä¤«¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±¤ÊÂçÉýÂ®ÅÙÄ¶²á¤òÈÈ¤¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊì¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¸òÄÌ¼Ò²ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ãÈ¿¼ÔÂ¦¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥»¥À¥ó¤Î¶¹¤¤¸åÀÊ¤ËÏ¢¹Ô¡Ê¡©¡Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¹¤¯¤ÆÆ¬¾åÊý¸þ¤ÎÍ¾Íµ¤â¤¢¤ëSUV¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¸åÀÊ¤Ë¤Æ¥¥Ã¥×¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¡Ä¡Äº£¸å¤Ï°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¸òÄÌ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¸½ºß¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÇò¹õ¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤¬³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î·Ù»¡¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢É®¼Ô¤âÀèÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç·Ù»ëÄ£¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»äÉþÁÜºº°÷¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë·º»ö¡Ë¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¤ÌÌÁÜºº¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤â¡¢»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ÏÇ¼Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤Ë¤âÊ¤ÌÌ¤Î»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ò¡ª¡¡¤È»×¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ú¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤ºîÀï¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ÏÂçÊÑ¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¤¤¤¤Æñ¤¤ÈùÌ¯¤Ê¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤â¤·¤â¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡¡Âç¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¼¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤ÇÃí»ë¤·¡¢¥½¥Ã¥³¡¼¤ÇÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¸òÄÌ¼Ò²ñ¤Ï¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ö¿ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¡×¤Ë¸Â¤ë¤¿¤á¡¢SUV¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥ê¥¢¡¼¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Î¥¢¡¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤¬Å¬Ç¤¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ÅÍÍ½ñ¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤
¡¡¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤ÈÌÑÁÛ¤ò½ñ¤¤Ä¤é¤Í¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤ÇSUV¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤ò¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤êÍÑ»ÍÎØ¼Ö¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ¼èÄùÍÑ»ÍÎØ¼Ö »ÅÍÍ½ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SUV¤È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ê¡©¡Ë¤½¤Îµ¬Äê¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤¬Ê¿À®12Ç¯9·î13Æü¤ËÀ©Äê¤·¡¢ÎáÏÂ3Ç¯1·î6Æü¤Ë²þÄû¤·¤¿¾åµ»ÅÍÍ½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂè2 ¼ÖÂæµÚ¤Ó¼ÖÂÎ¡×¤Î1¤È¤·¤Æ¡Ö¼ÖÂÎ¤Ï¡¢4¥É¥¢¥»¥À¥ó·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂè2-1¤¬²þÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢SUV¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¹ñÈñ¹ØÆþ¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÂè2 ¼ÖÂæµÚ¤Ó¼ÖÂÎ¡×¤Î2¤Ë¤Ï¡ÖÇÓµ¤ÎÌ¤Ï¡¢3,000ccµé°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤¬2,000ccµé°Ê¾å3,000ccµéÌ¤Ëþ¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ150kW°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£150kW¤ÏÇÏÎÏ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó204ÇÏÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ170ÇÏÎÏ¤Ç¤¢¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥°¥ì¡¼¥É¤À¤ÈÂè2-2¤ËÄñ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2WD¼Ö¤Ï¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ218ÇÏÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥®¥ê¥®¥êÂç¾æÉ×¤À¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¤½¤í¤½¤í¡Ö¼ÖÂÎ¤Ï¡¢4¥É¥¢¥»¥À¥ó·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¯¤µ¤¤µ¬Äê¤ò²þ¤á¡¢¤¼¤Ò¤È¤âSUV¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¸òÄÌ¼Ò²ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢ÀÚ¤Ë´ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£