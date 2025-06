All About ニュース編集部は5月21日〜6月2日、全国10〜60代の男女194人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(北海道・東北地方)」に関する独自の アンケート 調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う東北地方の 地名 を紹介します!2位は、岩手県の「 平泉 」でした。奥州市、一関市、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡 平泉 町を対象に交付されている ご当地ナンバー です。

1位:仙台(宮城県)/62票

中尊寺金色堂をはじめとした奥州藤原氏による建築や庭園などが、 世界遺産 として登録されている、 平泉 。「格式」や「富」のイメージと結びつけられることが多く、 観光 地としてのブランド力に魅力を感じる人も多いようです。回答者からは「 世界遺産 にも登録されているその名が持つ 歴史 的な重みと、雅で荘厳な響きにあります。漢字2文字で非常にバランスが良く、東北地方の深い 歴史 と文化を感じさせる点が、ナンバープレートとして唯一無二のかっこよさを醸し出していると思います」(50代女性/東京都)、「近年できた新しいプレート、黄金がイメージされた柄、敢えて 平泉 まで登録をしにいく知人、などの総合評価で、 平泉 を推せていただきます」(30代男性/岩手県)、「 世界遺産 の中尊寺金色堂をはじめとした 歴史 的な名所があり、格式高く神秘的な印象を持つ 地名 です」(40代女性/滋賀県)などのコメントがありました。1位は、宮城県の「仙台」でした。仙台市を対象に交付されている ご当地ナンバー です。県庁所在地であることに加え、東北地方では唯一の「 政令指定都市 」である仙台市。商業や教育が盛んであることや、「杜の都」としてのブランド、仙台藩祖の伊達政宗公も 歴史 に名高く、憧れを抱く人が多いようです。回答者のコメントを見ると「伊達政宗のおひざ元で東北最大の都市だからです」(40代女性/青森県)、「仙台って東北の中でも都会だし、「杜の都」って呼ばれてるのも洒落てる。ナンバープレートで「仙台」って見ると、スタイリッシュで洗練されたイメージ。ちょっと都会派っぽくてカッコいいなって思う」(30代女性/秋田県)、「大好きなハイキュー!!の聖地だから」(40代女性/千葉県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュース メディア です。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題の トピックス を紹介しています。(文:All About ニュース編集部)