ÅÄÃæ¾Âç¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£Æü¤òÎÈ¤Ë¡×¹ß±«¤Î£²·³Àï¤Ç½øÈ×£´¼ºÅÀ¡¡·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÆâÍÆÉ¾²Á
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¸¡½£´ÆüËÜ¥Ï¥à¡á£µ²ó¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£±£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£²·³Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£¹£±µå¤Ç£µ²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¡£¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½¤Àµ¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤è¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í»î¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤¢¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Æü¤òÎÈ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î»þ¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤¹ß±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢½é²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¤Ì¤«¤ë¤ß¡¢³ê¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç£²²ó¤Þ¤Ç¤Ë£´¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¡ÖÅöÁ³Æñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é²ó¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç£³ÅÀ¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£±£±¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±·³¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÌîÂ¼Í¤´õ¡¢ÅÄµÜÍµÎÃ¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤é¤¬ÊÂ¤ÖÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ÈÂÐ·è¡£½é²ó¤ËÌîÂ¼¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î±¦µ¾Èô¡¢¸µµð¿Í¤Î¼ãÎÓ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡££²²ó¤Ï£²»àÆóÎÝ¤«¤éÅÄµÜ¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²¤ÈÇ÷¤ë£³£¶ºÐ¡££µ·î¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£±£·¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¡ÊÊÑ²½µå¤â¡ËÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢²¿¤È¤«ºÇ¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤¢¤½¤³¤¬°¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¤¹¤´¤¤³ê¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢£±¡¢£²²ó¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¡ÊÂÇÀþ¤¬¡ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤òÁí³ç¡£Åö½é¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ£´²ó¤Ç¹ßÈÄ¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÜ¿Í¤¬¡Ø¤¢¤È£±²ó¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡Ø¤è¤·¡¢¤¸¤ã¤¢ÃúÇ«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡££µ²ó¤âÍÞ¤¨¤Æ¤Í¡£¤¤¤¤Äù¤áÊý¤ò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£