Ž¢¿¤Ó¤ëS&P500Ž£10ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á9¤ÄÅªÃæ¤µ¤»¤ë¡ÄÅ·ºÍÅê»ñ²È¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Ž¢¤³¤ì¤¬Â·¤¨¤ÐÉ¬¤ºÇã¤¨Ž£¤È¤¤¤¦3»ØÉ¸
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥É¥¦Ãø¡¢ÃæÅçÁáÉÄÌõ¡Ø¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ëÈÇ¡¡¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²¼¤²Áê¾ì¤ÏÇã¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹
¼å¤Áê¾ì¤ÏÅê»ñ²È¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÀä¹¥¤ÎÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¿Í¡¹¤¬·²¤ì¤ò¤Ê¤·¤Æ¹¬±¿¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¤È¤¤Ë¡¢¹¬±¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶î¤±½Ð¤¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
Æó¡»¡»»ÍÇ¯¤Î²Æ¤Î¿·Ê¹¤ËºÜ¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Êµ»ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼º¶ÈÎ¨¤¬´üÂÔ¤Ï¤º¤ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÀÐÌý²Á³Ê¤¬¤Ê¤ª¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿Í×°ø¤ò·ùµ¤¤·¤¿Åê»ñ²È¤¬¡Ø³ô¼°»Ô¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¡Ù¤¿¤¦¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤È¸ÛÍÑ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ç¡Ø¤«¤Ê¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Êµ¤²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡Ù¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡ØÆóÆüÏ¢Â³¤ÇÂçÎÌ¤ÎÅê¤²Çä¤ê¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥¦¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¹©¶È³ô²ÁÊ¿¶Ñ¤Ï¡Ø°ì¸Þ¡»¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¯µÞÍî¡Ù¤·¤Æ¡¢Æó¡»¡»»ÍÇ¯¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡×
¿ô»ú¤Î¤È¤³¤í¤ò¶õÇò¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²áµî¿ô½½Ç¯¤Î¤É¤Îµ»ö¤Ë¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÁê¾ì¤Ï²¼Íî¤·¡¢ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¾å¾º¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿Áê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤È¤½¤Î¼þÊÕ»Ô¾ì¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¡£ºÇ¶á¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¤Þ¤À¸·¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î³ô¼°Åê»ñ²È¤Ï³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÀÄ¤¯¤Ê¤ë¡£»Ô¾ì¤¬½¤Àµ¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¯¤Æ¤â¸åÂà¡¢¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ë¤ÏºÒÆñ¤ÈÂª¤¨¤ÆÆ°ÍÉ¤·¡¢Â»¤ò³Ð¸ç¤Ç¼ê»ý¤Á¤Î³ô¤òÇä¤êÊ§¤¤¡¢»Ô¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¡£
¢£³ô²Á¤ÎµÞÍî¤¬¹¥¤¤ÊÃË
¤À¤¬¡¢Áê¾ì¤¬µÞÍî¤·¤¿¤È¤¤ËÆ¨¤²½Ð¤µ¤Ê¤¤Åê»ñ²È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤À¡£
Èà¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¨¡¨¡³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¨¡¨¡¤Ç³ô¤òÇä¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï³ô²Á¤ÎµÞÍî¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÇã¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀÉÒ¤ÊÅê»ñ²È¤ÏÁê¾ì¤¬ÊÑÆ°¤·¤Æ¤âÂÙÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤À¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¨¡¨¡¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤¬È¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊË½Íî¨¡¨¡¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÇã¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÇÂçµé¤ÎÅê»ñ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤¿¼åµ¤Áê¾ì¤Î¤È¤¤«¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Û¤«¤ÎÌÃÊÁ¤â¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¤·¤¿¡Ë¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤¬°ì»þÅª¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÌäÂê¤À¡Ë¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡¢GEICO¡¢¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¶ä¹Ô¨¡¨¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬²¼¤²Áê¾ì¤ÎÇã¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¹¤«¤µ¤ºÄÏ¤ó¤Ç¾Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹¥Îã¤À¡£Îã¤È¤·¤Æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£°ì¶å¼·»°Ç¯¤Î²¼¤²Áê¾ì¤Î¤È¤¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î³ô²Á¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¤ò¸«±Û¤·¤Æ°ì³ôÌóÏ»¥É¥ë¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤½¤Îµ¡¤òÆ¨¤µ¤º¡¢°ì¡»Ï»¡»Ëü¥É¥ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¸Þ¡»Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î³ô²Á¤Ï°ì³ôÈ¬¡»¡»¥É¥ë°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÈÇã¤¤»þ¡É¤Î¸«¤Ä¤±Êý
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤°ÂÃÍ¤Ç·ø¼Â¤Ê´ë¶È¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¤ÎÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤À¡£Èà¤Ï°ì¥É¥ë»¥¤ò»Í¡»¥»¥ó¥È¤ÇÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Î³ô¤ò³ä°Â¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜ¶È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î¼Á¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç°ÂÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÎÉ´ë¶È¤òÃµ¤»¡£
Íß¤Ë¶î¤é¤ì¡¢ÉÔ°Â¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¶âÍ»»Ô¾ì¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÇã¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤«¤éÍýÀ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤Ï¤±¤ÇÅÉ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤´ë¶È¤Þ¤ÇÆ±¤¸¿§¤ÇÅÉ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤¬¡¢Èô¤Ó¤Ä¤¯¤Ù¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎË½Íî¸¶°ø
°ì¶å¼·Ï»Ç¯¤ËGEICO¤Î³ô²Á¤ÏÏ»°ì¥É¥ë¤«¤éÆó¥É¥ë¤ËË½Íî¤·¤¿¡£ºâÌ³´ðÈ×¤ÎÀÈ¼å¤µ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏGEICO¤Î»ö¶È¾å¤ÎÆÃ¸¢¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ò¤Û¤«¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤È´·²¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¶¥ÁèÍ¥°Ì¡Ó¡Ë¤È¶¯ÎÏ¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢GEICO¤Î²óÉü¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏGEICO³ô¤ÎÇã¤¤Áý¤·¤ò³«»Ï¤·¡¢·ë¶É¡¢Ìó»ÍÏ»¡»¡»Ëü¥É¥ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢GEICO¤¬¡Ö¸í¤Ã¤¿É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤À¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏGEICO³ô¤òÇã¤¤¡¢Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬Àµ¤ÊÉ¾²Á¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¦ÂÑ¤ÏÊó¤ï¤ì¤¿¡£
°ì¶å¶å¡»Ç¯¡¢¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¶ä¹Ô¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÍ»»ñ¤ò²¿Ç¯¤â¤Ä¤Å¤±¤¿¤³¤È¤È¡¢»ö¶È´Ä¶¤¬°²½¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¸Þ¡»¡»Ëü³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¶ä¹Ô¤Î¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÄãÌÂ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡·Ð±Ä¼Ô¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¶ä¹Ô»ö¶È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë³ä°Â³ô¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬»Ô¾ì´Ä¶¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Î¤»¤¤¤Ç³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î³ô¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë·òÁ´¤Ê´ë¶È¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î»þÅÀ¤ÇÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ï²ÁÃÍ¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ì¤Ð³ô²Á¤¬Ìá¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¢£´ðËÜÅªÍ¥°Ì¤ò´ðËÜÅªÉÔÍø¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¸åÂà¤¹¤ë»Ô¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÊÝÍ³ô¤ò¼êÊü¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ðËÜÅªÍ¥°Ì¤ò¡¢´ðËÜÅªÉÔÍø¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤·¤«¤â¤¿¤Ê¤¤¡£µÞÍî¤·¤¿¤È¤¤Ë¸ÌÀ¤ËÇã¤¤¡¢µÞÆ¤·¤¿¤È¤¤Ë¸ÌÀ¤ËÇä¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÅê»ñ²È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤Î¤â¤Ä°ÕÌ£¤À¡×
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä
¡Åê»ñ»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤ë
¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤·Ä¾¤½¤¦¡£²¼¤²Áê¾ì¤Ç¤ÏÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¼¤²Áê¾ì¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£Áê¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¢¤Ä¤Í¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÇÂçµé¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ä´ë¶È¤Î°ì»þÅª¤ÊÌäÂê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤òÂª¤¨¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î´ë¶È¤Î°ì»þÅª¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê·ç´Ù¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤À¡£
£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»°ÊÑ¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºÇã¤¦
¤½¤ÎÊÑ¿ô¤È¤Ï¡¢
¡Ê1¡ËÄ¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°Ì¤¬³Î¿®¤Ç¤¤ë¶¯ÎÏ¤Ê´ë¶È
¡Ê2¡Ë¶¯ÎÏ¤Ê·Ð±Ä¼Ô
¡Ê3¡Ë³ä°Â¤Ê³ô²Á
¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»°¤Ä¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤Î³ô¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÂ¤ï¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£
Áê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅê»ñ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¿Í¡×¤À¤È¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¸À¤¦¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÅê»ñ²È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡£
¢£Á´Éô¤ÎÅêµå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤
S¡õP¸Þ¡»¡»¼ï³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÊÆ¹ñ´ë¶È¤òÉý¹¤¯ÂåÉ½¤¹¤ë¼çÍ×¸Þ¡»¡»¤Î´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÃÍÆ°¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢ÅªÃæÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¿¤Ó¤ë¤È»×¤¦ÌÃÊÁ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï°ì¡»Ãæ¶å¤ÏÅö¤¿¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¼«¾Î¡Ö³ô¤ÎÀìÌç²È¡×¤Ï¡¢Åê»ñ¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÅê»ñ·èÄê¤ò¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡¢¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Í¥¤ì¤¿Åê»ñ·èÄê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ®¸ù¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤È¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¸À¤¦¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤è¤¯Ìîµå¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¡£Èà¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤º¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ç¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤Ä¤³¤È¤À¡£
¢£¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¾ò·ï3¤Ä
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²Ê³Ø¡Ù¡ÊË®Ìõ¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò´©¡Ë¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¼ê¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢ÂÇ¤Æ¤½¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¯¤ë¤ÈÉ¬¤º¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¡¢ËÜÅö¤Ë¶¹¤¤¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¿¤È¤¤Ë¤À¤±¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê³ô¤¬¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤¤¿¤È¤¤À¤±¤À¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¡¾Íè¤Î¹¥¼ý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¢Í¥½¨¤ÇÎÑÍý´Ñ¤Î¶¯¤¤·Ð±Ä¼Ô¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢£Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î³ô¤Ë°ÂÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡£
Èà¤Ï¹¥¤ß¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆóÇ¯¤Ç¤â»°Ç¯¤Ç¤âÂÔ¤Ä¡£²¿Ç¯¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Á÷¤ê¡¢»°¤Ä¤Î´ð½à¤¬Á´Éô¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¡¢µð³Û¤Î»ñ¶â¤òÃí¤®¹þ¤à¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬²ù¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È2¤Ä¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¡É
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤¿ºÇÂç¤Î²á¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È³ô¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¡»¡»²¯¥É¥ë¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤ÏÅö»þ¤Î³ô²Á¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿È½ÃÇ¥ß¥¹¤ò¡Ö¸«Æ¨¤·¥ß¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÌ¿¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¿¤Î¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥¹¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î¼ï¤Î¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï´²ÍÆ¤À¡£Èà¤¬¤Ò¤É¤¯¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁ¥ß¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤¿³ô¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤ÆÉÔÉ¬Í×¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤¤À¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¼ê¿ôÎÁ¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Þ¤ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¨¥¢¥é¥¤¥ó»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¤¤¶µ·±¤ò³Ø¤ó¤ÀUS¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º³ô¤Î¹ØÆþ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È³ô¤Ç°ì¡»¡»²¯¥É¥ëÌÙ¤±Â»¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤òUS¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º³ô¤Ç¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸«Æ¨¤·¥ß¥¹¤Ï¼«À©¿´¤Î¸½¤ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¼ê¿ôÎÁ¥ß¥¹¤Ï¼«À©¿´¤Î¤Ê¤µ¤òÏªÄè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÊ¿¶ÑÂÇÎ¨¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤¡£Ï»¡»Ç¯´Ö¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢À®¸ù°ì¡»¡»¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÇÔ°ì¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²ó¿ô¤Ï°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¿ô²ó¤Ç¤¤¤¤
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤À¡£
°ì¶åÈ¬¼·Ç¯¤«¤éÆó¡»¡»»ÍÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î³ô¼°Åê»ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èà¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¨¡¨¡¤Î²ÁÃÍ¤¬ÅÓÊý¤â¤Ê¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Èà¤¬¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¶ä¹Ô¤ËÅê¤¸¤¿»Í²¯Ï»»°¡»¡»Ëü¥É¥ë¤ÏÆó¡»¡»¸ÞÇ¯¤Ë»°¸Þ²¯¥É¥ë¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤ËÅê¤¸¤¿°ì»Í²¯¥É¥ë¤ÏÆó¡»Æó»ÍÇ¯¡¢»Í°ì°ì²¯¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«À©¿´¤ò¤â¤Á¡¢Í¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ëÍ¥ÎÉ´ë¶È¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î³ä°Â³ô¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ñ¶â¤È¥ê¥¹¥¯¤ËÂÑ¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ì³°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤À¡£
À®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¿ô²ó¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¸Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å°Ì°ì¸ÞÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤ÇÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¡£°¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¸ø±à¤Î³°¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Æ¤Ð¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÀ¸¤ÇÆó¡»²ó¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤Åê»ñ·èÄê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥«¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Åê»ñ¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¢¤»¤ë¤³¤È¤ä¾×Æ°Åª¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À®¸ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¡£Åê»ñÀïÎ¬¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ó¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Á¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ø¤Î¤ª¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¼«Ê¬¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥«¡¼¥É¤òÁÛÁü¤¹¤ë
¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ²ó¿ô¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤È¤¤â¼«À©¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¡£¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Á°¤ËÉ¬¤º´°àú¤Ê²¼Ä´¤Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¶ãÌ£¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤È¤¦¡£Åê»ñ·èÄê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¾Íè¤ÎÂç¤¤Ê¼ý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¡¢¡Ê2¡ËÍÇ½¤ÇÎÑÍý´Ñ¤Î¶¯¤¤·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ê3¡Ë³ô²Á¤¬³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤À¡£
£¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤
¼è°ú²ó¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þµ¡¤¬¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð·è¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡£ÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿´ë¶È¤Î³ô¤òÇã¤¦·èÄê¤ò²¼¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¤È¤¤Ë¤Ï²¿Ç¯¤âÂÔ¤Ä¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
°ì°®¤ê¤ÎÍ¥¤ì¤¿Åê»ñ¨¡¨¡¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
----------
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥É¥¦ÊÛ¸î»Î
Ë¡Î§»öÌ³½ê¥Ñ¡¼¥É¥¦¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥ÄÉ®Æ¬ÊÛ¸î»Î¡£ÊÆ¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç³Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ñ¡¼¥À¥¤¥óÂç³Ø¤ÇË¡³Ø»Î¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¿®Êô¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇ¤âËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤Ä¸¦µæ¼Ô¤Î°ì¿Í¡£
----------
¡ÊÊÛ¸î»Î ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥É¥¦¡Ë