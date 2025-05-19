¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤ØÃæ¹ñ¤Î¡ÈÀïÎ¬¡É¡¡º½Çù¤Ë¥Ê¥¾¤Î·úÊª¡Ä°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©¡Ú¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¡Û
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÂª¤¨¤¿±ÒÀ±²èÁü¤Ë¼Ì¤ë¡¢º½Çù¤ÎÃæ¤ËÆ»Ï©¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÈÆæ¤Î·úÂ¤Êª¤ä¡¢³¤¾å¤ËÁ¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¤¬¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÂæÏÑÅý°ì¡É¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤Î°ìÃ¼¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ
¡ÈÂæÏÑÅý°ì¡É¤ò·Ç¤²¤ë¡¢Ãæ¹ñ¡£
Ãæ¹ñ¡¦½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ
¡ÖÂæÏÑ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿ÀÀ»¤Ê¤ëÎÎÅÚ¤À¡×
¤½¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤Î¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÂæÏÑ¡£ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï20Æü¤Ç½¢Ç¤1Ç¯¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÃæ¹ñ¤ÏÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤À¡É¤È¡¢½é¤á¤ÆÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¡¦ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶³°¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤À¡×
¤¹¤ë¤È4·î¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç2Æü¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍêÁíÅý¤ò´óÀ¸Ãî¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢²Ð¤Ç¤¢¤Ö¤ë¥¢¥Ë¥á¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹¶¤á¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ò¤È¤é¤¨¤¿2Ëç¤Î±ÒÀ±²èÁü¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤Î²èÁü¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈÃæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤À¡£¹Âç¤Êº½Çù¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¡È³¹¡É¡£Æ»Ï©¤¬¸òº¹¤·¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úÊª¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥ì¥×¥ê¥«¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï¡£ÂæÏÑ¤ÎÃÏ¿Þ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤ËÆ»Ï©¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¤ÏÂæËÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Â¤¤Ã¤¿¡È¥ì¥×¥ê¥«¡É¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡£ÍÄÃÕ±à¤ä¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÄÆ¦Æý¤ÎÅ¹¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©Æ²¤â¡£À¸³è´¶¤¬¿§Ç»¤¤ÃÏ¶è¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÆ¸½¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ»¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!
¡Ö¼þ¤ê¤â³«¤±¤ÆÊ·°Ïµ¤¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÆ¸½¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ»¤Ë±è¤Ã¤ÆÊâ¤¯¡£³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½25ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¹¾ì¡£´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Ë¡È¤¢¤ëÆÃÄ§¡É¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³°¸òÉô¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö»ÊË¡±¡¡×¤ä¡ÖË¡Ì³Éô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¿´ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁíÅýÉÜ¡×¡£¡È¥ì¥×¥ê¥«¡É¤Ë¤âÂç¤¤Ê·úÊª¤¬¡Ä¡£
¡ÖÁíÅýÉÜ¡×¤Ï¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬¼¹Ì³¤ò¹Ô¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È´±Å¡¡É¡£1Ç¯Á°¤Î½¢Ç¤¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÂæÏÑ¹ÔÀ¯¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÃæ¹ñ¤Ïº½Çù¤ÎÃæ¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤«¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÈÀº¹ª¤ËÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¤¬Â¤¤Ã¤¿¡È¥ì¥×¥ê¥«¡É¤ÎÆ»¤ÎÄ¹¤µ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½971¥á¡¼¥È¥ë¡£¼ÂºÝ¤Î³¹¤Ï¡Ä¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!
¡Ö973m15cm¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º¹¤Ï¤ª¤è¤½2¥á¡¼¥È¥ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¡È¥ì¥×¥ê¥«¡É¤Ï¤Û¤Ü¼ÂÀ£Âç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ÎÀº¹ª¤Ê¡È¥ì¥×¥ê¥«¡É¤ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ÎÌÜÅª¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÂæÏÑ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¾Ü¤·¤¤¾â»ÖÅìÇî»Î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¦¹ñËÉ°ÂÁ´¸¦µæ±¡¤Î¾â»ÖÅìÇî»Î
¡ÖÃæ¹ñ¤¬¤³¤ì¤òÂ¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢Ê¼»Î¤ËÁíÅýÉÜ¼þÊÕ¤ÎÆ»¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÅýÉÜ¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢¹ÔÀ¯¤ò¥Þ¥Ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤Í¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¾â»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤òÁÀ¤¦Ãæ¹ñ¤¬¤È¤ê¤¦¤ëÊýË¡¤Î1¤Ä¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¤·ÁíÅý¤Î¿ÈÊÁ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹»þ¡¢ÁíÅýÉÜ¤Þ¤Ç¿×Â®¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡È¥ì¥×¥ê¥«¡É¤Ç·±Îý¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÃæ¹ñ·³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¡ÖÁíÅýÉÜ¡×¤òÁÀ¤Ã¤¿·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤ËÃæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿·³¤Î±é½¬¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁíÅýÉÜ¤Ë»÷¤¿·úÊª¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Ç¤Ï·úÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÆ»Ï©¤âÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢¿¯Æþ¤ò¿Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ÂæÏÑ¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¦¹ñËÉ°ÂÁ´¸¦µæ±¡¤Î¾â»ÖÅìÇî»Î
¡Ö¤³¤³¤ÏÂç¤¤Ê¹¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¼þÊÕ¤ÇÍ£°ì¡¢¶õ¤«¤é¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥ÈÉôÂâ¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ë¹¤µ¡×
¡Ö1¤Ä¤Î·³ÃÄ¡¢Ìó500¿Í¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÁíÅýÉÜ¤ËÂ³¤¯Ãæ¤Ç1ÈÖ¹¤¤¤³¤ÎÆ»¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁíÅýÉÜ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¡Ê¤³¤Î±ÒÀ±²èÁü¤Ç¡Ë²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
±ÒÀ±²èÁü¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÈÃæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¡É¡£¼¡¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹Åì¾Ê¤Î²¹ç¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¡Ö¾åÀîÅç¡×¤À¡£Åç¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!
¡ÖÁ¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£µùÁ¥¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ëµù¹Á¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¡ÈÂæÏÑÅý°ì¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥«¥®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¾åÀîÅç¤Ø¡£±ÒÀ±²èÁü¤Ç¸«¤¿¤¢¤Î¹Á¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÁ¥¤«¤éÂç¤¤ÊÁ¥¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊµùÁ¥¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï³¤Á¯¤òÇä¤ë»Ô¾ì¤â¡£¤Î¤É¤«¤Ê¹ÁÄ®¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢µù¹Á¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç·¿µùÁ¥¤Î¾å¤Ë¤Î¤É¤«¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¡È¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÊü¿å½Æ¤¬¤È¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¤¤Ê¡ÖÊü¿å½Æ¡×¡£µùÁ¥¤ÎÀèÃ¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊü¿å½Æ¡×¤È¤ÏÂçÎÌ¤Î¿å¤òÀª¤¤¤è¤¯Ê®¼Í¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬°ãË¡¤ÊÁ¥¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼Êü¿å½Æ¤¬¡Ä¡£Á¥¤«¤é¤ª¤ê¤Æ¤¤¿¾èÁÈ°÷¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢µùÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎµùÁ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±Ê¼Á¥¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
Ì±Ê¼Á¥¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡È³¤¾åÌ±Ê¼¡É¤¬¾è¤ê¹þ¤àÁ¥¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¡È³¤¾åÌ±Ê¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡£
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¡¦¾®¸¶ËÞ»Ê¾åÀÊ¥Õ¥§¥í¡¼
¡Ö³¤¾åÌ±Ê¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏÊý¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ±û¡ÊÀ¯ÉÜ¡Ë¤ÎÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×
µù»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï·³¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¡ÈÌ±Ê¼¡É¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡È³¤¾åÌ±Ê¼¡É¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤À¡£Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÎÎÍ¸¢¤ò¤á¤°¤êÂÐÎ©¤¹¤ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤ÎÁ¥¤¬»£±Æ¤·¤¿¡£¡È³¤¾åÌ±Ê¼¡É¤¬¾è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ¥¤¬¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤ÎÁ¥¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¡£»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾èÁÈ°÷¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëü¤¬°ì¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡È³¤¾åÌ±Ê¼¡É¤ËÀè¿Ø¤òÀÚ¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¡¦¾®¸¶ËÞ»Ê¾åÀÊ¥Õ¥§¥í¡¼
¡Ö¡ÊÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î¡ËºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¡ØÌ±´Ö¤Î³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê³¤¾åÌ±Ê¼¤ò»È¤¤¡ËÂæÏÑ¤Î³èÆ°¤ËÍÍ¡¹¤ÊË¸³²¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!
¡Ö³¤¾åÌ±Ê¼¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¡×
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¡¦¾®¸¶ËÞ»Ê¾åÀÊ¥Õ¥§¥í¡¼
¡Ö¡Ê¿¯¹¶¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ë¡ØÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡¦Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎºÇÂç¤Î¤Í¤é¤¤¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë·³»ö²ðÆþ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£·³»ö¹¶·â¤À¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¸ý¼Â¡¦ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê5·î18ÆüÊüÁ÷¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¡Ù¤è¤ê¡Ë