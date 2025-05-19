¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ç¡Ö²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤ë¡×ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤ÇÏÃÂê¡¢¿ù¸¶°¦»Ò¤Î°ìÃå
¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¿··¿°áÁõ¡Ö¥¢¥¤¥¿¡¼¥É¡×¤ËÃíÌÜ
¡¡ÂÎÁà¤ÎNHKÇÕ¤ò10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©¤·¤¿¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊTRyAS¡Ë¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¡¢°ì¸«¥Ç¥Ë¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¿··¿¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¡Ö¥¢¥¤¥¿¡¼¥É¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤È¿§»È¤¤¤Î°ìÃå¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿¤â¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç»º°¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿»Â¿·°áÁõ¤¬¤Þ¤¿¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NHKÇÕ¤Ç¿ù¸¶¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤¬Çò¡¢²¼È¾¿È¤¬¥Ç¥Ë¥àÊÁ¤È¤¤¤¦°ì¸«¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤ë°áÁõ¡£¼Â¤Ï¾å²¼°ìÂÎ¤ÇÂÀ¤â¤â¤Î¾åÉô¤Þ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä·¿¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¡×ÆÃ²½¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤ò¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤ÆÍú¤¯¤â¤Î¡£¿ù¸¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡Ö¥¢¥¤¥¿¡¼¥É¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤â¤ÎÎý½¬Ãå¡Ù¤È»÷¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Ç¡¢¤È¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ø²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤ë¡Ù¿´ÇÛ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È½÷»ÒÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°Âç²ñ¤Ç¤âÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¡£
¡¡»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢X¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¿ù¸¶°¦»ÒÁª¼ê¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¡©¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ê¤«»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡¡°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë´¶¤¸¡¢¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´¶¤¸ ¤â¤¹¤ë¡¢½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç ¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ù¸¶¤Ï2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¤È¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿25ºÐ¡£4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤Î·×162.163ÅÀ¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ2°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£2015Ç¯Âç²ñ°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÆâÄê¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë