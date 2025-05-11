¹ç¥³¥ó¤Ç¸ý²¼¼êÃË»Ò¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
²ñÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤ò¸«Äê¤á¤ë¹ç¥³¥ó¡£²ÉÌÛ¤ÊÃËÀ¤ÎÎÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤¤Þ¤º¤µ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ç¸ý²¼¼êÃË»Ò¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö·»Äï¤ä»ÐËå¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃ¯¤Ç¤âÅú¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë
¡Ö¤¿¤È¤¨°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤Ë´Ö¤¬»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤½¤¦¡×¡ÖËö¤Ã»Ò¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â²¿ÄÌ¤ê¤«ÍÑ°Õ¤·¤¿¾å¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤É¤ó¤Ê²»³ÚÄ°¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à
¡Ö»÷¤¿¼ñÌ£¤Ê¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø»ä¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÇOK¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÏÃ¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÊÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ý¤ÁÊª¤òË«¤á¤ë
¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÉÊ¤ò¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ»¡´ã¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡¢ÏÓ»þ·×¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤ÉÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö°û¤ßÊª¤¤¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤ò²ñÏÃ¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¥°¥é¥¹¤¬¶õ¤¤½¤¦¤Ê¤È¤¤ò¸«·×¤é¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¼ò¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ª¿å¤òÍê¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤¿¤ê¤µ¤ï¤ê¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÃµ¤ë
¡Ö¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Î©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤¬Äñ¹³¤Ê¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î¼ÁÌä¤Ê¤é¡¢ÌµÆñ¤Ë²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤´½Ð¿È¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÏÃÂê¤ò¿¶¤ë
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ø»ä¡¢¤¢¤ó¤«¤±¥¹¥Ñ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ê¤É¤È²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤ò¹¤²¤ä¤¹¤¤ÃÏ¸µ¥Í¥¿¤ò¿Ò¤Í¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤½¤ÎÃÏ°è¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤¹
¡Ö¡Ø¼Â¤Ï»ä¤â¹ç¥³¥ó¤Ã¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉ½¾ð¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯Ä¥¤ê¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤â¤¦ÆóÇÕÌÜ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤Ê¤É¤È¤ª¼ò¤ò´«¤á¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö²¿¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ÎÎÁÍý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë
¡Ö¡Ø¤¨¤Ã¤È¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢ÅâÍÈ¤²¡Ù¤È¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂçÀ®¸ù¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°û¤ß²ñ¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Î¸À¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤µ¤Ã¤È»®¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡Öµ¤¤¬Íø¤¯»Ò¤À¤Ê¡×¤È¹¥´¶ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¤È¤¤¤ë¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµÍý¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²ñÏÃ¤ò¶¯Í×¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¤ËÈ¯¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤é¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Þ¤º¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¶õµ¤¤òÃÈ¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤Ë²ñÏÃ¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö·»Äï¤ä»ÐËå¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃ¯¤Ç¤âÅú¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë
¡Ö¤¿¤È¤¨°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤Ë´Ö¤¬»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤½¤¦¡×¡ÖËö¤Ã»Ò¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â²¿ÄÌ¤ê¤«ÍÑ°Õ¤·¤¿¾å¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»÷¤¿¼ñÌ£¤Ê¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø»ä¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÇOK¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÏÃ¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÊÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ý¤ÁÊª¤òË«¤á¤ë
¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÉÊ¤ò¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ»¡´ã¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡¢ÏÓ»þ·×¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤ÉÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö°û¤ßÊª¤¤¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤ò²ñÏÃ¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¥°¥é¥¹¤¬¶õ¤¤½¤¦¤Ê¤È¤¤ò¸«·×¤é¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¼ò¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ª¿å¤òÍê¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤¿¤ê¤µ¤ï¤ê¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÃµ¤ë
¡Ö¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Î©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤¬Äñ¹³¤Ê¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î¼ÁÌä¤Ê¤é¡¢ÌµÆñ¤Ë²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤´½Ð¿È¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÏÃÂê¤ò¿¶¤ë
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ø»ä¡¢¤¢¤ó¤«¤±¥¹¥Ñ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ê¤É¤È²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤ò¹¤²¤ä¤¹¤¤ÃÏ¸µ¥Í¥¿¤ò¿Ò¤Í¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤½¤ÎÃÏ°è¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤¹
¡Ö¡Ø¼Â¤Ï»ä¤â¹ç¥³¥ó¤Ã¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉ½¾ð¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯Ä¥¤ê¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤â¤¦ÆóÇÕÌÜ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤Ê¤É¤È¤ª¼ò¤ò´«¤á¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö²¿¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ÎÎÁÍý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë
¡Ö¡Ø¤¨¤Ã¤È¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢ÅâÍÈ¤²¡Ù¤È¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂçÀ®¸ù¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°û¤ß²ñ¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Î¸À¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤µ¤Ã¤È»®¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡Öµ¤¤¬Íø¤¯»Ò¤À¤Ê¡×¤È¹¥´¶ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¤È¤¤¤ë¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµÍý¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²ñÏÃ¤ò¶¯Í×¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¤ËÈ¯¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤é¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Þ¤º¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¶õµ¤¤òÃÈ¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤Ë²ñÏÃ¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë