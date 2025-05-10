¤¹¤Ã¤¤êÊë¤é¤·40Âå¤¬¡Ö¤¢¤¨¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î4¤Ä¡£¤Õ¤¤ó¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇOK
»È¤¤¼Î¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿´¤ËÍ¾Çò¤¬¤Ç¤¡¢Êë¤é¤·¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£É×¤ÎÅ¾¶Ð¤Ë¤è¤ë5²ó¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤êÊë¤é¤·¤Ë¥·¥Õ¥È¡£ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¤«¤Ê¤µ¤ó¡Ê¸½ºß40Âå¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤¨¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¤Õ¤¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç´ÊÃ±¥ê¥»¥Ã¥È
²È»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤¬¡ÖÁÝ½üÆ»¶ñ¤Î¼êÆþ¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©´ïÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤â½µ1¤Ç¸ò´¹
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç»È¤¦¤Õ¤¤ó¡£¼ÑÊ¨¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ø¥È¥Ø¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Õ¤¤ó¤Î¼êÆþ¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡¢¤Õ¤¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤¤ó¤ò¡ÖÀö¤¦¡¦´³¤¹¡×¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤³Ú¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥ê¥»¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Î¿åÊ¬¼è¤ê¡¢¿©´ïÀö¤¤¸å¤Î¤Õ¤¼è¤ê¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¡¢ºÇ¸å¤ËÂæ¤Õ¤Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§100±ß¤Î¿©´ïÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò1½µ´Ö¤Ç»È¤¤¤¤ë
°ÊÁ°¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¿©´ïÍÑ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¸ò´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ä¤«¤á¤ºµÕ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò½µ¤Ë1ÅÙ¸ò´¹¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·îÍËÆü¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤ËÇÓ¿å¸ý¤Î±ü¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ç¤°¤ë¤ê¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¤µ¤è¤Ê¤é¤·¤Þ¤¹¡£
1½µ´Ö¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§ÍèµÒÍÑ¤Î¿©´ï¤Ï¤â¤¿¤º¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤È»æ»®¤Ë
¿ÆÀÌ¤Ç½¸¤Þ¤ê¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤¹¤ëºÝ¤ä¡¢Í§¿Í¤ä¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ê¤ÉÂç¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤Î»æ»®¤È»æ¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤ä»æ»®¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤ê°ã¤¨ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àö¤¤Êª¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤¤ò»È¤ï¤º°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡§¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¼êÂÞ¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Î¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²È»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¶ì¼ê¤Ê¤Î¤¬¡ÖÁÝ½ü¡×¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼êÂÞ¤Ï¤¢¤¨¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¼êÂÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¹Ó¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤äÇÓ¿å¸ý¤Ê¤ÉÀöºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÁÝ½ü¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¼êÂÞ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥à¼êÂÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÈÍÑ¸å¤ËÀö¤¦¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤¬¤Î¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¼êÂÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤µ¤¢ÁÝ½ü¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È»ö¤ò¥é¥¯¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤¼Î¤Æ¡á¼êÈ´¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Êë¤é¤·¡×¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£