¡ÚÂæÏÑ¤ÎÂÞÌÍ¡Û¤¬¤¤¤Þ¥¹¥´¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª¡¡¡Ö¹âµé²½¡×¡ÖËÜ³Ê²½¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂæÏÑ¥Ö¡¼¥à¡×
º£¡¢³¤³°Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¡£ÂæÏÑ¤Î¸òÄÌÉô´Ñ¸÷½ð¡Ê´Ñ¸÷Ä£¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎË¬ÂæÆüËÜ¿ÍµÒ¤¬10·î»þÅÀ¤Ç100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤¬72Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤ËÂæÏÑ¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¥É¾¤ÊÍýÍ³¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤«¤é3»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ëµ¤·Ú¤µ¤ä¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Â¾¤Ë¤âÂæÏÑ¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿ÆÆüÅª¤Ê¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÍ¥¤·¤¤ÅÀ¤¬¥ê¥Ô¡¼¥ÈµÒ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï4·î¤ËÂæËÌ¤Ë¹Ô¤¡¢ºÇ¿·¤Î¿©¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂæÏÑÌÍ¡×¤Î¿Ê²½¤Ö¤ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤¬³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈë·í¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤ÎÌÍÎÁÍý¡ÖµíÆùÌÍ¡×
ÂæÏÑ¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢µíÆùÌÍ¡Ê¥Ë¥å¥¦¥í¥¦¥ß¥§¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÍÎÁÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾®ÇþÌÍ¤ËÈ¬³Ñ¡¢À¸Õª¡¢²ÖÜ¥¤Ê¤É¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥¹¡¼¥×¤¬Ãí¤¬¤ì¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÂç¤Ö¤ê¤Êµí¥Ð¥éÆù¤äµí¤¹¤¸Æù¤¬¹ë²÷¤Ë¾è¤Ã¤¿½ÁÌÍ¤Î¤³¤È¡£³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¡¼¥×¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¡¢µíÆùÌÍ¤òµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²°Âæ¤ò¤¹¤°¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÌÍÎÁÍý¤Ë¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤Ë¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÄêÈÖÌÍÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀèÆü¤ÎË¬Âæ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤Ä¤±ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¤·¤¤ÌÍÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤äÌÍ¤ò´ÇÈÄ¤Ë¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¿·¥Ö¡¼¥à¡Ö´¥ÙÂ麵(¥¬¥ó¥Ð¥ó¥ß¥§¥ó)¡×
ÂæËÌ¤Î´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÌÍÀìÌçÅ¹¤¬¤Á¤é¤Û¤éÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÂç»Õ·»îùº²ÌÍÊÞ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÆüËÜ¤Î¤Ä¤±ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¡¼¥×¤ÈÌÍ¤òÊÌ¡¹¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¡£Ëãíå¤äÇòÅò¥Ù¡¼¥¹¤ËµíÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤È¡¢´ÁÊý¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¤òÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ëÏÂ¤¨ÌÍ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤é¤·¤¤É÷Ì£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ç®¶¸´¶¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤ÌÍÅ¹¤¬¡Ö´¥ÙÂ麵(¥¬¥ó¥Ð¥ó¥ß¥§¥ó)¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂÞÌÍ¤òºî¤Ã¤ÆÅÚ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´¥ÙÂ麵¤È¤Ï¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë´³¤·ÌÍ¤ËÆÈÆÃ¤Î¥¿¥ì¤òÏÂ¤¨¤Æ¿©¤Ù¤ëÌÍÎÁÍý¤Î¤³¤È¡£ÂæËÌ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³¤³°´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âµéÌÍ¤Ð¤«¤ê¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë4ÂÞÆþ¤ê300ÂæÏÑ¥É¥ëÁ°¸å¡Ê1ÂæÏÑ¥É¥ë¡á4.4±ß¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È1320±ß¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÅ·Æü´³¤·ÌÍ¡£´ØÉÀÌÍ¡Ê¤«¤ó¤ß¤ç¤¦¤á¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÂæÆîÈ¯¾Í¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÉý¹ÌÍ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾®Çþ¤Î»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¤ÏÊÌÀ¤³¦¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï´ÁÊý¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤é¤·¤¤É÷Ì£¤ä¥Ø¥ë¥·¡¼´¶¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
³¤³°´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Ë¼¡¡¹¤È¾¦ÉÊ²½
¤³¤ì¤é¤ÎÂÞÌÍ¤Î¤¦¤Á¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°ìÉô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÍ¤È¥¿¥ì¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¾¦ÉÊ¤â¤É¤ó¤É¤ó»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÉÂ¤ß¤Ä¤´¶¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÏ·ÕÀÙÂÌÍ(¥é¥ª¥Þ¥Ð¥ó¥á¥ó)¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂçÀä»¿¤·¤¿¤½¤¦¡£¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á½÷À¤«¤é¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤ÎÅÀ¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤âËÜ³ÊÅª¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÌÍÎÁÍý¤¬³¤³°´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ËÆ²¡¹¤È¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¡¢¹â²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ï¿¼¤¯Ã¦Ë¹¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÂÞÌÍ¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¤Î²ÄÇ½À¤¬
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ·¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂæÏÑÌÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÄ¶ËÜ³ÊÅª¤Ê¹â²Á³Ê¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅÚ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë²Ã¹©ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËºÝÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö°ìÍö¡×¤¬È¯Çä¤¹¤ë5¿©Æþ¤ê¤Ç2000±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶ËÜ³ÊÌÍ¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÞÌÍ¤Ë¤Ïº£¸å¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂæËÌ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤êÆüËÜ¤è¤ê¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î1.5¡Á2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¾Íè¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¼Â¾ð¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¡£ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë³Î¤«¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¤Ç¤Î·òÁ´¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥ó¥¤Î¿©ÎÁÉÊ¡×¤Î²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¿Íµ¤¤Î¥¦¥é¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×