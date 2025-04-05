¡Ö¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡×4·î5ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Ú½Õ¥¢¥Ë¥á2025¡Û¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥·¥¨¥ë¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡×Âè1ÏÃ¡Ö¤½¤Î¼¹»ö¡¢ÃµË¬¡×¤¬¡¢TOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ4·î5Æü23»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÂ®ÇÛ¿®¤ÏABEMA¤Ë¤Æ4·î5Æü23»þ30Ê¬¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿õ¤ä¤Ê»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö·î´©G¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ê¥ß¥ä¡×¤ä¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤ÎCloverWorks¤¬Ã´Åö¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ÏCö shu Nie feat. HYDE¤Î¡ÖMAISIE¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ÏÎ¶µÜ¾ë¤Î¡ÖWALTZ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï19À¤µª±Ñ¹ñ¡£Ì¾Ìçµ®Â²¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ï¥¤¥ô²È¤Î¼¹»ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡ÊCV¡§¾®ÌîÂçÊå¤µ¤ó¡Ë¤È13ºÐ¤Î¼ç¿Í¥·¥¨¥ë¡ÊCV¡§ºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¡È½÷²¦¤ÎÈÖ¸¤¡É¤È¤·¤ÆÎ¢¼Ò²ñ¤Î±ø¤ì»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¦ÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ö-ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¼ö¤¤»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡È¿ÍÏµ¡Ê¥ô¥§¥¢¥ô¥©¥ë¥Õ¡Ë¤Î¿¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè1ÏÃ¡Ö¤½¤Î¼¹»ö¡¢ÃµË¬¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯½÷À¤Ð¤«¤ê¤¬Êë¤é¤¹¡ÖÏµ¤ÎÃ«¡Ê¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¡¦¥·¥å¥ë¥È¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬ÍÄ¤ÎÎ¼ç¥¸ー¥¯¥ê¥ó¥Ç¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤È½Ð²ñ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¡¢Âè2ÏÃ¡Ö¤½¤Î¼¹»ö¡¢·Ù¾â¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤¬ÎÎÌ±¤¿¤Á¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÀ©¤·°ì¹Ô¤ÎÂ¼¤Ø¤ÎÂÚºß¤òµö¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡×¾ÜºÙ
¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§4·î5Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬～
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO MX¤Û¤«
¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¡§ABEMA¤Ë¤Æ4·î5Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬～
¢¢¡Ö¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¥Úー¥¸¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³Æ¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Û ¡Ú¡Ö¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
19À¤µª±Ñ¹ñ――
Ì¾Ìçµ®Â²¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ï¥¤¥ô²È¤Î¼¹»ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥«¥¨¥ê¥¹¤Ï
13ºÐ¤Î¼ç¿Í¥·¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ï¥¤¥ô¤È¤È¤â¤Ë
¡È½÷²¦¤ÎÈÖ¸¤¡É¤È¤·¤ÆÎ¢¼Ò²ñ¤Î±ø¤ì»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½÷²¦¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Çµ¯¤³¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»àË´»ö·ï¤ÎÄ´ºº¤ØÉë¤¯¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥·¥¨¥ë¡£
Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¼ö¤¤»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡É¿ÍÏµ¡Ê¥ô¥§¥¢¥ô¥©¥ë¥Õ¡Ë¤Î¿¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Áê¤òÃµ¤ëÆó¿Í¤Ë
¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¼ö¤¤¤¬¹ß¤êÃí¤°――¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê»àË´»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Ï³§¡Ö¿ÍÏµ¡Ê¥ô¥§¥¢¥ô¥©¥ë¥Õ¡Ë¤Î¿¹¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¡ÖËâ½÷¤Î¼ö¤¤¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¦¡£
¿¿Áê¤òÄ´ºº¤¹¤Ù¤¯¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥·¥¨¥ë¤Ï»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡ÖÏµ¤ÎÃ«¡Ê¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¡¦¥·¥å¥ë¥È¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤ë¡£
½÷À¤Ð¤«¤ê¤¬Êë¤é¤¹¤½¤ÎÂ¼¤Ç°ì¹Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤ÎÎ¼ç¥¸ー¥¯¥ê¥ó¥Ç¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÎÌ±¤¿¤Á¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÀ©¤·¡¢¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¿¤Á¤ËÂ¼¤Ø¤ÎÂÚºß¤òµö¤¹¡£
Â¼Í£°ì¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤Î¼¹»ö¥ô¥©¥ë¥Õ¥é¥à¤Ï¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ì¹Ô¤ò¡ÖÎÐ¤Î´Û¡×¤Ø¤È°ÆÆâ¤¹¤ë¡£
ÈÕ»Á¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥·¥¨¥ë¤È¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¿ÍÏµ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë
(C) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler.