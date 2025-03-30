Â¦ÌÌ¤Ë¤âº¹¤»¤ëÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤òÇã¤Ã¤¿¤éÉý¹AC¥¢¥À¥×¥¿¤ò´³¾Ä¤»¤ºÂçÎÌ¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤è¥ì¥Ó¥å¡¼
PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¦AC¥¢¥À¥×¥¿¤ÏÉý¹¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ËAC¥¢¥À¥×¥¿¤òº¹¤¹¤È¡¢ÎÙ¤Îº¹¹þ¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤âº¹¹þ¸ý¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Éý¹¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¤ò´³¾Ä¤Ê¤¯ÂçÎÌ¤Ëº¹¤»¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
8¸Ä¤Î¾®·¿AC¥¢¥À¥×¥¿¤ò´³¾Ä¤»¤ºº¹¤»¤ë¥¹¥ê¥à¥¿¥Ã¥×¤òÈ¯Çä¡Ã¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.sanwa.co.jp/info/news/202503/tap-slim8n-1/index.html
ÀµÌÌ¤Ë9¸Ä¤¢¤ëº¹¹þ¸ý¤Î¤¦¤Á¡¢¥³¡¼¥É¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë2¸Ä¤Ï´Ö³Ö¤¬¹¤¯¤È¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¤â¤òÌäÂê¤Ê¤¯º¹¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ä¤ê¤Î7¸Ä¤Ïº¹¹þ¸ýÆ±»Î¤Î´Ö³Ö¤¬¶¹¤¤¤¿¤á¡¢Éý¹¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¤òÎÙÆ±»Î¤Ëº¹¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Éý¹¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¤òÂçÎÌ¤Ëº¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢9¸Ä¤¢¤ëº¹¹þ¸ý¤Î¤¦¤Á6¸Ä¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
AC¥¢¥À¥×¥¿¤Î°·¤¤¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤¬Â¦ÌÌ¤Ë¤âº¹¹þ¸ý¤òÇÛ¤·¤¿ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ò2025Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â®¹¶¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍë¥¬¡¼¥É¤Ê¤·¤Î¡ÖTAP-SLIM8N-1¡×¤ÈÍë¥¬¡¼¥É¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡ÖTAP-SPSLIM8N-1¡×¤Î2¼ïÎà¡£º£²ó¤ÏÍë¥¬¡¼¥É¤Î¤Ä¤¤¤¿TAP-SPSLIM8N-1¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TAP-SPSLIM8N-1¤Ë¤Ï¹ç·×8¸Ä¤Îº¹¹þ¸ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢4¸Ä¤ÏÅ·ÌÌ¡¢3¸Ä¤ÏÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐÂ¦¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤·¡£
ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ë1¸Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å´À½¤Î´ù¤ÎµÓ¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¹¹þ¸ýÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤Ï¼ÂÂ¬¤ÇÌó44.5mm¡£
Â¦ÌÌ¤Îº¹¹þ¸ýÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤âÆ±¤¸¤¯Ìó44.5mm¡£
º¹¹þ¸ýÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¤ò´³¾Ä¤Ê¤¯ÂçÎÌ¤Ëº¹¤»¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë´ù¤ÎµÓ¤Ê¤É¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅÅ¸»¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤ÈÍë¥¬¡¼¥É¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÎÐ¿§¤Î¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥°¤Ï180ÅÙ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥É¤Ï°ÂÁ´¤«¤Ä¾æÉ×¤ÊÆó½ÅÈï¤Õ¤¯¥³¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TAP-SPSLIM8N-1¤ÎÉ¸½à²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ4400±ß¤Ç¡¢Amazon.co.jp¤Ç¤ÏÀÇ¹þ3491±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp: ¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ ¥¹¥ê¥àÍë¥¬¡¼¥É¥¿¥Ã¥×¡Ê1m¡Ë TAP-SPSLIM8N-1 : ¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï