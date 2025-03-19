timelesz¡ØCDTV¡Ù¤Ç¤Î¡È°ì¿Í¤À¤±¸ý¥Ñ¥¯¡Éµ¿ÏÇ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿ÏÀ¡Ö²¿¤«»ö¾ð¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¤â¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï²Î¾å¼ê¤¤¡×
3·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Ëtimelesz¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
timelesz¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¡¢º´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊç½¸¤òÈ¯É½¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2·î15Æü¤Ë°ìÈÌ»²²ÃÁÈ¤ÎÃöËó¼þÅÎ¡Ê23¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê22¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê25¡Ë¤È¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤ÎÇÐÍ¥Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¤È¤¤¤¦5¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½éÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ä´¶¾ð¤ò²Î»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·¶Ê¡ØRock this Party¡Ù¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬X¾å¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤¬¡½¡½¡£
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¶¶ËÜ¤À¤±¸ý¥Ñ¥¯¤Ê¤Î¡©¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ý¥Ñ¥¯¤¢¤ë¡©¡Õ
¡Ô¶¶ËÜÀ¸²Î¾å¼ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¸ý¥Ñ¥¯¤Ê¤Î¤«¡Õ
¡Ô¶¶ËÜ¤¯¤ó¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¸ý¥Ñ¥¯¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ÄÌÀ¤é¤«¤ËÀ¸²Î¤Î²»ÎÌ¤È°ã¤¦¤·Éâ¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Õ
¤³¤¦¤·¤¿¡È°ì¿Í¤À¤±¸ý¥Ñ¥¯¡Éµ¿ÏÇ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖSexyZone¤«¤étimelesz¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤³°Éô¤«¤é¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·²ÃÆþ¤Î5¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡È¤Ò¤è¤³ÁÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÈÌ»²²ÃÁÈ¤Î3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÁÈ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë¡¢²áµî¤Î¡È¤ª¤Õ¤¶¤±¡ÉÆ°²è¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¡ØÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤¢¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡ØCDTV¡Ù¤Ç¸ý¤ÎÆ°¤¤È²»À¼¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¹Ù¹¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ô¶¶ËÜ¾À¸¸ý¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¡Á¤Þ¤¡³Î¤«¤Ë¥Þ¥¤¥¯ÄÌ¤·¤Æ¤Ê¤¤²»¼Á¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¤¤Ã¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥¿¥¤¥×¥í¸«¤Æ¤Æ¤âÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸ý¥Ñ¥¯¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¯ÁªÂò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡Õ
¡ÔËÜÅö¤Ë¸ý¥Ñ¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤«¤Ê¤Ë¤«»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¥í»ëÄ°¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¡¤Û¤ó¤È¤Ï²Î¾å¼ê¤¤¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡¡¤Û¤ó¤ÞÃÎ¤é¤ó¤ÇÃ¡¤¯¤Î¤ä¤á¤í¡Õ
¡Ô¥É¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤·¡¢²¿¤«»ö¾ð¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¤â¤ä¤·¡¢ÊÌ¤ËÁ´¤ÃÁ³ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÅÍ×¡©¡©¡Õ
¡Öº£²ó¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¸ý¥Ñ¥¯¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¸ý¥Ñ¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂÎÄ´¤ä¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Î²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç¤âÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î°ìÅÙ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤ÇÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë