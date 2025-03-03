ミランvsラツィオ スタメン発表
[3.2 セリエA第27節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 33 D. Bartesaghi
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 2 サミュエル・ジゴ
DF 30 ヌーノ・タバレス
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 18 G. Isaksen
MF 19 ブレイェ・ディア
FW 20 ルーム・チャウナ
控え
GK 35 C. Mandas
GK 55 アレッシオ フルラネット
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 25 O. Provstgaard
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 21 レダ・ベラヤン
MF 27 アリヨン・イブラヒモビッチ
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 14 ティヤニ・ノスリン
監督
マルコ・バローニ
※28:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 33 D. Bartesaghi
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 2 サミュエル・ジゴ
DF 30 ヌーノ・タバレス
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 18 G. Isaksen
MF 19 ブレイェ・ディア
FW 20 ルーム・チャウナ
控え
GK 35 C. Mandas
GK 55 アレッシオ フルラネット
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 25 O. Provstgaard
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 21 レダ・ベラヤン
MF 27 アリヨン・イブラヒモビッチ
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 14 ティヤニ・ノスリン
監督
マルコ・バローニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります