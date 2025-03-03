[3.2 セリエA第27節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 28 マリック・ティアウ

DF 32 カイル・ウォーカー

DF 33 D. Bartesaghi

MF 38 ワレン・ボンド

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 79 ジョアン・フェリックス

FW 90 タミー・エイブラハム

FW 99 リッカルド・ソッティル

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

[ラツィオ]

先発

GK 94 イバン・プロベデル

DF 2 サミュエル・ジゴ

DF 30 ヌーノ・タバレス

DF 34 マリオ・ヒラ

DF 77 アダム・マルシッチ

MF 6 ニコロ・ロベッラ

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 10 マッティア・ザッカーニ

MF 18 G. Isaksen

MF 19 ブレイェ・ディア

FW 20 ルーム・チャウナ

控え

GK 35 C. Mandas

GK 55 アレッシオ フルラネット

DF 4 パトリック・ガバロン

DF 25 O. Provstgaard

MF 5 マティアス・ベシーノ

MF 21 レダ・ベラヤン

MF 27 アリヨン・イブラヒモビッチ

MF 29 マヌエル・ラッツァーリ

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 14 ティヤニ・ノスリン

監督

マルコ・バローニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります