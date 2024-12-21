ÊÒ¼ªBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È / ¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¡ª2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ3¥¿¥¤¥×¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ç¡¢Apt-XÂÐ±þ¤Î¤¿¤áÄãÃÙ±ä¡¦¹â²»¼Á¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÆÏ¤±¤ëÊÒ¼ªBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-BTMH027BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÊÒ¼ª¥¿¥¤¥×+¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤ÎBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤Î¤Ç³°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¹üÅÁÆ³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¿¶Æ°¤¬¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹âÀÇ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¡Ö100-MR214¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý60cm¡Ë¡×¡Ö100-MR215¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý100cm¡Ë¡×¡Ö100-MR216¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý60cm¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¤Ê¤é¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¥µ¥Ã¤È¼ýÇ¼¤·¤Æºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÃªÉÕ¤¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä½ñÎà¤Î¼ýÇ¼¤â´ÊÃ±¡£¥Õ¥ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤ËÊØÍø¤À¡£
¢£¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¡ª2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ3¥¿¥¤¥×
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¡Ö100-MR214¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý60cm¡Ë¡×¡Ö100-MR215¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý100cm¡Ë¡×¡Ö100-MR216¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý60cm¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¤Ê¤é¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¥µ¥Ã¤È¼ýÇ¼¤·¤Æºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÃªÉÕ¤¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä½ñÎà¤Î¼ýÇ¼¤â´ÊÃ±¡£¥Õ¥ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤ËÊØÍø¤À¡£
¢£DisplayPort¥³¥Í¥¯¥¿¤«¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü½ÐÎÏ¤òVGA¡Ê¥ß¥ËD-sub(HD)15pin¡Ë¥³¥Í¥¯¥¿¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥À¥×¥¿
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëDisplayPort¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥á¥¹¡Ë¤òVGA¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥á¥¹¡Ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤ÎÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡ÖAD-DPV06¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼è¤ê²ó¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥±¡¼¥Ö¥ëÄ¹¤¬¤ä¤äÄ¹¤á¤Î20cm¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¬¤ä¥Î¥¤¥º¤Ë¤â¶¯¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤À¡£¥±¡¼¥Ö¥ëÄ¹20cm¤ÈÇÛÀþ¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£¥±¡¼¥Ö¥ëÉô¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ú¥¢¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¢ª¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥ë¥É¢ª¹âÌ©ÅÙÊÔÁÈ¥·¡¼¥ë¥É¡×¤È3½Å¤Î¥·¡¼¥ë¥É½èÍý¤ò»Ü¤·¡¢¥Î¥¤¥º´³¾Ä¤òËÉ¤°¡£
¢£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¡ªÊÒ¼ªBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ç¡¢Apt-XÂÐ±þ¤Î¤¿¤áÄãÃÙ±ä¡¦¹â²»¼Á¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÆÏ¤±¤ëÊÒ¼ªBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-BTMH027BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÊÒ¼ª¥¿¥¤¥×+¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤ÎBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤Î¤Ç³°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¹üÅÁÆ³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¿¶Æ°¤¬¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹âÀÇ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¥µ¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥¯ 19¥¤¥ó¥Á ¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Í¥ë ÃªÈÄ¡ß3Ëç
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥¯ 19¥¤¥ó¥Á Ãæ·¿ ±ü¹Ô60cm ¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Í¥ë ÃªÈÄ¡ß3ËçÉÕ¤ 18U¤È24U¤Î2¥µ¥¤¥º¡Ö100-SV033BK/100-SV034BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢SOHO¤ä¾®µ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼µ¡´ï¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤À¡£Á°Èâ¡¢Â¦ÉôÇØÉô¤Ë¤ÏÉ¸½à¤Ç¸°¤òÁõÈ÷¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ß¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Àî Îæ»á¤Ë·èÄê¡ªEY Japan¡¢EOY 2024 Japan ¥¢¥ï¡¼¥É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ
EY Japan¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼É½¾´À©ÅÙ¡ÖEY¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2024¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢EOY 2024 Japan¡Ë¡×¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¡¢2024Ç¯12·î10Æü(²Ð)¤Ë ¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼Åìµþ¥Û¥Æ¥ë ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ß¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Àî¡¡Îæ ¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¡¤ê¤ç¤¦¡Ë»á¤ò¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¡£¾®Àî Îæ »á¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2025Ç¯6·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¥â¥Ê¥³¸ø¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖEY World Entrepreneur Of The Year¡Ê°Ê²¼¡¢WEOY¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ÅÅÎÏÉ½¼¨¤Ç°Â¿´¡ªUSB½¼ÅÅµ¡Ç½ÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö·¿¥¿¥Ã¥×
¡¦¥Ò¥ä¥ê¥Ï¥Ã¥È¤Î·Ð¸³Î¨¤Ï95¡óÄ¶¡ª¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¡¢¥Ò¥ä¥ê¥Ï¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¡¦¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç¤¤ë¡ªÄêÃÖ¼°¥¿¥¤¥×¤Î2¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼
¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡ªUSB½¼ÅÅ¼°²Ã¼¾´ï
¡¦¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¤Î¼ó³Ý¤±¼°LED¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥È
¢£¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¡ª2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ3¥¿¥¤¥×
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¡Ö100-MR214¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý60cm¡Ë¡×¡Ö100-MR215¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý100cm¡Ë¡×¡Ö100-MR216¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÉý60cm¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î2ÃÊ¼°¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ¤Ê¤é¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¥µ¥Ã¤È¼ýÇ¼¤·¤Æºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÃªÉÕ¤¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä½ñÎà¤Î¼ýÇ¼¤â´ÊÃ±¡£¥Õ¥ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤ËÊØÍø¤À¡£
¢£DisplayPort¥³¥Í¥¯¥¿¤«¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü½ÐÎÏ¤òVGA¡Ê¥ß¥ËD-sub(HD)15pin¡Ë¥³¥Í¥¯¥¿¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥À¥×¥¿
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëDisplayPort¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥á¥¹¡Ë¤òVGA¥³¥Í¥¯¥¿¡Ê¥á¥¹¡Ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤ÎÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡ÖAD-DPV06¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼è¤ê²ó¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥±¡¼¥Ö¥ëÄ¹¤¬¤ä¤äÄ¹¤á¤Î20cm¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¬¤ä¥Î¥¤¥º¤Ë¤â¶¯¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤À¡£¥±¡¼¥Ö¥ëÄ¹20cm¤ÈÇÛÀþ¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£¥±¡¼¥Ö¥ëÉô¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ú¥¢¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¢ª¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥ë¥É¢ª¹âÌ©ÅÙÊÔÁÈ¥·¡¼¥ë¥É¡×¤È3½Å¤Î¥·¡¼¥ë¥É½èÍý¤ò»Ü¤·¡¢¥Î¥¤¥º´³¾Ä¤òËÉ¤°¡£
¢£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¡ªÊÒ¼ªBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ç¡¢Apt-XÂÐ±þ¤Î¤¿¤áÄãÃÙ±ä¡¦¹â²»¼Á¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÆÏ¤±¤ëÊÒ¼ªBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-BTMH027BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÊÒ¼ª¥¿¥¤¥×+¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤ÎBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤Î¤Ç³°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¹üÅÁÆ³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¿¶Æ°¤¬¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹âÀÇ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¥µ¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥¯ 19¥¤¥ó¥Á ¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Í¥ë ÃªÈÄ¡ß3Ëç
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥¯ 19¥¤¥ó¥Á Ãæ·¿ ±ü¹Ô60cm ¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Í¥ë ÃªÈÄ¡ß3ËçÉÕ¤ 18U¤È24U¤Î2¥µ¥¤¥º¡Ö100-SV033BK/100-SV034BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢SOHO¤ä¾®µ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼µ¡´ï¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤À¡£Á°Èâ¡¢Â¦ÉôÇØÉô¤Ë¤ÏÉ¸½à¤Ç¸°¤òÁõÈ÷¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ß¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Àî Îæ»á¤Ë·èÄê¡ªEY Japan¡¢EOY 2024 Japan ¥¢¥ï¡¼¥É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ
EY Japan¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼É½¾´À©ÅÙ¡ÖEY¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2024¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢EOY 2024 Japan¡Ë¡×¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¡¢2024Ç¯12·î10Æü(²Ð)¤Ë ¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼Åìµþ¥Û¥Æ¥ë ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ß¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Àî¡¡Îæ ¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¡¤ê¤ç¤¦¡Ë»á¤ò¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¡£¾®Àî Îæ »á¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2025Ç¯6·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¥â¥Ê¥³¸ø¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖEY World Entrepreneur Of The Year¡Ê°Ê²¼¡¢WEOY¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ÅÅÎÏÉ½¼¨¤Ç°Â¿´¡ªUSB½¼ÅÅµ¡Ç½ÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö·¿¥¿¥Ã¥×
¡¦¥Ò¥ä¥ê¥Ï¥Ã¥È¤Î·Ð¸³Î¨¤Ï95¡óÄ¶¡ª¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¡¢¥Ò¥ä¥ê¥Ï¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¡¦¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç¤¤ë¡ªÄêÃÖ¼°¥¿¥¤¥×¤Î2¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼
¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡ªUSB½¼ÅÅ¼°²Ã¼¾´ï
¡¦¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¤Î¼ó³Ý¤±¼°LED¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥È