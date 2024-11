韓国バンドwave to earth、新作引っさげた来日公演が決定！2025年1月21日に東京で開催

今年の春に開催された初来日公演が大盛況のうちに終了し、その後の北米ツアーでは全公演がSOLD OUTを記録するなど破竹の勢いで成功を収める韓国の3ピースバンド、wave to earth。はやくも来年1月に新作「play with earth! 0.03」を引っさげた来日公演が決定!昨年リリースされた初のフルアルバム「0.1 flaws and all」の収録曲「bad」は、Spotifyの「Viral 50 - Global」で1位を獲得。その後開催された初の北米ツアーでは2万枚以上のチケットが完売するなど、活動開始からわずか5年で、アジアのみならず世界中で注目を浴びている彼らの来日公演に期待が高まる。

Wave to Earth来日公演Mastercard限定チケット先行販売(先着順)は、11月25日(月)正午12:00〜11月26日(火)正午12:00。購入はMastercard限定となる。

■公演概要

「wave to earth 0.03 World Tour」

【日時・会場】

2025年1月21日(火)

開場18:00/開演19:00

東京・Zepp DiverCity



【チケット料金】

・スタンディング:8,500円(税込)

・2F指定席:9,000円(税込)



※未就学児(6歳未満)入場不可。6歳以上チケット必要。

※1ドリンク代別途必要



◯VIPアップグレードチケット

※公演チケット別・特典の利用には本公演のチケットが別途必要



・VIP Meet & Greet Experience:15,000円(税込)

・グループ写真撮影(開場前)

・サウンドチェック参加(開場前)

・会場最優先入場

・VIP限定グッズ

・物販優先購入



・VIP Soundcheck Experience:8,000円(税込)

・サウンドチェック参加(開場前)

・会場優先入場

・VIP限定グッズ

・物販優先購入



【チケット販売スケジュール】

・Mastercard限定先行販売(先着):11月25日(月)正午12:00〜11月26日(火)正午12:00

・Live Nation Japan Premium Club会員先行:11月27日(水)正午12:00〜11月28日(木)23:59

・Live Nation Japanメルマガ会員先行:11月29日(金)正午12:00〜11月30日(土)23:59

・プレイガイド独占先行:12月1日(日)〜12月15日(日)

・プレイガイド先行:12月16日(月)〜12月20日(金)

・一般発売:12月21日(土)10:00

※先行期間中は全て先着受付



<VIPアップグレード・チケット注意事項>

※本パッケージには公演チケットは含まれません。VIPの特典の利用には、必ず本公演のチケットが別途必要です。

※公演チケットをお持ちでない場合はコンサート会場にご入場頂く事はできません。公演チケットをお持ちでない場合、VIPの特典のみの利用はできません。

※VIPアップグレード・チケットは、いかなる場合でも払い戻しはいたしません。本公演のチケットをお持ちでない場合はVIPアップグレード・チケットを使用する事はできませんが、そのような場合も払い戻しはできません。

※特典内容は予告なく変更される可能性があります。

※場内への入場順は、VIP Meet & Greet Experience、VIP Soundcheck Experience、一般のお客様の順となります。

※優先入場後、スタンディングのチケットをお持ちのお客様は、スタンディングのエリアにご入場いただきます。2F指定席をお持ちのお客様は、指定席のチケットに記載されたお座席でご鑑賞ください。

※お客様のご都合により開場時間に間に合わず、優先入場ができなかった場合でも、チケット料金の一部もしくは全額の返金はできません。

※グループ写真撮影は1グループにつきお客様6名を予定しています。

※グループ写真撮影及びサウンドチェックの実施時間は未定となります。お時間に余裕のある方のみチケットをご購入ください。集合時間等の詳細はご購入者様へのメール配信や公演特設ページにてお知らせいたします。尚、集合時間に遅れて来られた場合は、ご参加いただけない場合がございます。

※お客様のご都合により、グループ写真撮影及びサウンドチェックの実施時間にご参加できなかった場合でも、チケット料金の一部もしくは全額の返金はいたしません。

※VIPイベントにご参加の際はスタッフの指示に従いスムーズな進行にご協力ください。スタッフが問題と判断した場合は退場していただく場合もございます。

※イベントご参加の際、貴重品についてはお客様ご自身の責任で管理をお願いいたします。

※特典のグッズは公演当日に会場にてお受け取りください。

※急遽特典内容が変更となる場合もございますので、予めご了承ください。その際、チケット料金の一部もしくは全額の返金はいたしませんので予めご了承ください。

※海外で販売されているVIPチケットと内容が一部異なる場合があります。予めご了承ください。



<公演に関する注意事項>

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※先行販売で規定枚数に達し次第随時受付を終了します。その場合一般発売は行いませんのでご了承下さい。

※チケットの破損・紛失・公演日当日チケット忘れ等、いかなる理由でもチケットの再発行は行いません。

※会場への入場にはチケットが必要で、購入履歴等での入場はできません。チケット発行後は紛失などしないように大切に保管下さい。

※チケットは、本ページに記載された公式販売チャネルよりご購入下さい。Viagogo、StubHubなど非公式サイトで購入されたチケットによる入場は保証いたしかねます。これまで、非公式サイトで購入したが、公演日までにチケットが届かない等の事例が発生しています。そのような場合でも、主催者はサポートいたしかねますので、予めご了承ください。

※第三者への譲渡、営利目的の転売、オークションへの出品は禁止致します。

※車椅子をご利用の方は、安全上ハンディキャップエリアをご利用いただく必要があります。車いすでの観覧をご希望のお客様は、スタンディングをご購入の上、主催者宛にお申込み下さい。ハンディキャップエリアへの付き添いは1名様までです。付き添いの方もチケットが必要です。また、スペースに限りがございますのであらかじめご了承ください。

※会場へのアクセスには公共の交通機関をご利用いただきますようお願い致します。

※本公演が中止・延期になった場合、会場までの旅費・宿泊費等(キャンセル料含む)の補償はいたしませんので、ご了承ください。

※演出によっては一部ステージが見えづらいお席やエリアがございます。



<お問い合わせ>

ライブネーション・ジャパン



企画・制作・招聘:Live Nation Japan合同会社

協力:The Orchard



